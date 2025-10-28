ಸ್ಪೀಕರ್ ಯು.ಟಿ.ಖಾದರ್ ಮೇಲೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಆರೋಪ: ನ್ಯಾಯಾಂಗ ತನಿಖೆಗೆ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಹೆಗಡೆ ಕಾಗೇರಿ ಆಗ್ರಹ
ಬೆಂಗಳೂರು : ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಸ್ಪೀಕರ್ ಯು.ಟಿ.ಖಾದರ್ ಅವರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಆರೋಪಗಳು ಕೇಳಿಬಂದಿವೆ. ಸ್ಪೀಕರ್ ಸ್ಥಾನವು ಎಲ್ಲ ಆರೋಪಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿರಬೇಕು. ಹೀಗಾಗಿ ಹಾಲಿ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಿಂದ ಅವರ ಮೇಲಿನ ಆರೋಪಗಳ ಕುರಿತು ತನಿಖೆ ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂದು ಮಾಜಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ಹಾಗೂ ಹಾಲಿ ಸಂಸದ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಹೆಗಡೆ ಕಾಗೇರಿ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಂಗಳವಾರ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ‘ಸ್ಪೀಕರ್ ಕಾರ್ಯಾಲಯದ ಎಲ್ಲ ಟೆಂಡರ್ಗಳು ಮಂಗಳೂರು ಮೂಲದವರಿಗೆ ಏಕೆ ಸಿಗುತ್ತಿವೆ. ಅದೂ ಯಾರಿಗೋ ಕೆಲವರಿಗೇ ಮಾತ್ರವೇ ಏಕೆ ಸಿಗಲು ಸಾಧ್ಯ. ಟೆಂಡರ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪೀಕರ್ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನಿತ್ತು?’ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.
ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ಪೀಕರ್ ಸಚಿವಾಲಯದ ಕೆಲ ಖರೀದಿಗಳನ್ನು ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದೆ. ಬಳಿಕ ಆ ಇಲಾಖೆ ಹೊಣೆ ಹೊತ್ತ ಸಿಎಂ ಅವರೇ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಡಿಸಿದ ಆರೋಪವು ಇದೆ. ಸ್ಪೀಕರ್ ಖಾದರ್ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವತಃ ಸಿಎಂ ಅವರೇ ಬೆಂಬಲ ಕೊಟ್ಟ ಆಕ್ಷೇಪವೂ ಇದೆ. ತುರ್ತಾಗಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯ ಏನಿತ್ತು? ಎಂದು ಕಾಗೇರಿ ಕೇಳಿದರು.
‘ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಮರದ ಕೆತ್ತನೆಯ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಆಳವಡಿಸಿದ್ದರಿಂದಲೇ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಆರೋಪಗಳು ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಸಭಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಟಿ.ವಿ.ಸೆಟ್ನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದ್ದರು. ಎಐ ಮಾನಿಟರ್ ಸಿಸ್ಟಂ ಅನ್ನು ಹಾಕಲು ದುಬಾರಿ ವೆಚ್ಚಗಳಾಗಿವೆ. ಎಲ್ಲ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಗಂಡಭೇರುಂಡ ಹೋಲಿಕೆಯ ಗಡಿಯಾರಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಮೊಗಸಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಐಷಾರಾಮಿ ಕುರ್ಚಿಗಳನ್ನು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಅವರು ದೂರಿದರು.
ಊಟ-ಉಪಹಾರ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತೇ?: ಸರಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಊಟ, ಉಪಹಾರ ಕೊಡಲು ಸ್ಪೀಕರ್ ಆರಂಭಿಸಿದರು, ಇದರ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತೇ?. ನೆಲಹಾಸು ಬದಲಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೇ ಸುಣ್ಣ-ಬಣ್ಣ ಹೊಡೆಸಿದರು. ಖಾದರ್ ಅವರು ಒಂದೊಂದು ಮುಟ್ಟಿದರೂ ಅದರೊಳಗೆ ಇನ್ನೇನೋ ಇದೆ ಎಂಬ ಸಂಶಯಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದ್ದು, ಆರೋಪಗಳು ಕೇಳಿಬಂದಿವೆ ಎಂದು ಕಾಗೇರಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಶಾಸಕರ ಭವನದಲ್ಲಿನ ಶಾಸಕರ ಕೊಠಡಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಡೋರ್ ಲಾಕರ್ ಹಾಕಿಸಿದರು. ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕಂಪೆನಿಯ ಬೆಲೆ 14ರಿಂದ 16 ಸಾವಿರ ರೂ. ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಖಾದರ್, 49ಸಾವಿರ ರೂ.ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚು ತೋರಿಸಿದರು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಸೇಫ್ ಲಾಕರ್ ಹಾಕಿಸಿದರು. ಅದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರ 8ರಿಂದ 9ಸಾವಿರ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಇವರು 35 ಸಾವಿರ ರೂ.ಗಿಂತಲೂ ಅಧಿಕ ದರ ವಿಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿದರು.
ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 30 ಸಾವಿರ ರೂ.ಗೆ ಲಭ್ಯ ಇರುವ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಗೆ 90,500 ರೂ. ವಿಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಉಪಕರಣ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ 16 ಸಾವಿರ ರೂ.ಗಳಿಂದ 53 ಸಾವಿರ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, 65 ಸಾವಿರ ರೂ.ದರ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟು 235 ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 123 ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 224 ಸೇಫ್ ಲಾಕರ್, ಅಷ್ಟೇ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಡೋರ್ ಲಾಕರ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು.
4.5 ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಏಕೆ?: ನಾಲ್ಕೈದು ದಿನದ ಪುಸ್ತಕ ಮೇಳಕ್ಕೆ 4.5ಕೋಟಿ ರೂ.ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪುಸ್ತಕ ಖರೀದಿಸಿ ಜನರಿಗೆ ಹಂಚಿದರೂ ಇಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಆಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲವೇನೋ?. ಇವರು ಮಳಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೇನೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಶಾಸಕರ ಭವನಕ್ಕೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಮಂಚ, ಟೇಬಲ್ ಹಾಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಕೋರ್ಟ್ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಪೀಕರ್ ಯು.ಟಿ.ಖಾದರ್ ಈಗಲೂ ವಿದೇಶದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಖರ್ಚು-ವೆಚ್ಚ ಹೇಗೇ? ಎಂದು ಕಾಗೇರಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.
ನಾನೂ ಸ್ಪೀಕರ್ ಆಗಿ ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ. ನಮಗಿರೋ ಅವಕಾಶ ಮೀರಿ, ಎಷ್ಟು ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಸ್ಪೀಕರ್ ಖಾದರ್, ಯಾರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆಂಬುದು ಬಹಿರಂಗಗೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ. ಅಧ್ಯಯನದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿದೇಶಿ ಪ್ರವಾಸದ ವಿವರ ಬಹಿರಂಗಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ ಅವರು, ಸ್ಪೀಕರ್ ಆಗಿ ರಾಜಕೀಯ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನದ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಭವ ಇರುವ ಯು.ಟಿ. ಖಾದರ್ ಅವರು, ಸ್ಪೀಕರ್ ಹುದ್ದೆಯ ಘನತೆ, ಗೌರವಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.
ಪಕ್ಷಪಾತಿ: ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. 2023ರಲ್ಲಿ 10 ಮಂದಿ ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕರನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಾಗಲೇ ಪಕ್ಷದ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಖಾದರ್ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಬಂದಿತ್ತು. ಅನಂತರ 18 ಮಂದಿ ಶಾಸಕರನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿದ ಮೇಲಂತೂ ಸ್ಪೀಕರ್, ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದ ಕೈಗೊಂಬೆ ಆಗಿದ್ದಾರೇನೋ? ಎಂಬ ಸಂಶಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಚರ್ಚೆಯ ವೇಳೆ ಸ್ಪೀಕರ್, ಬಿಜೆಪಿಯವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಆರೋಪವೂ ಇದೆ ಎಂದರು.
ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬೆಳೆ ಹಾನಿ ಸಂಭವಿಸಿ ರೈತರು ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ರಸ್ತೆಗಳಂತೂ ಗುಂಡಿಮಯವಾಗಿವೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳೇ ನಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ, ಓಲೈಕೆ ರಾಜಕಾರಣ ಮಿತಿಮೀರಿದೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಅಗತ್ಯವೇನಿತ್ತು ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಹೆಗಡೆ ಕಾಗೇರಿ, ರಾಜ್ಯದ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ದಿವಾಳಿ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿರುವಾಗ ಸ್ಪೀಕರ್ ಸ್ಥಾನದ ಮೇಲೆ ಇಂತಹ ಆರೋಪ ಬರುತ್ತಿರುವುದು ದುರಂತ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು.