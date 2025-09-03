‘ಅಲೆಮಾರಿಗಳಿಗೆ ಶೇ.1ರಷ್ಟು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮೀಸಲಾತಿ’ ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರದಿದ್ದರೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಅಧಿವೇಶನಕ್ಕೆ ಮುತ್ತಿಗೆ : ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ಬೆಂಗಳೂರು, ಸೆ.3 : ಅಲೆಮಾರಿ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಶೇ.1ರಷ್ಟು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮೀಸಲಾತಿ ನೀಡುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ‘ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯ ಅಲೆಮಾರಿ ಸಮುದಾಯಗಳ ಮಹಾ ಒಕ್ಕೂಟ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ’(ರಾಜ್ಯ ಸಮಿತಿ)ಗಳ ವತಿಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಬೃಹತ್ ಸಮಾವೇಶ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.
ಪ್ರತಿಭಟನಾ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಒಳಮೀಸಲಾತಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವ ಸರಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಿದರೂ, ಅಲೆಮಾರಿಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ನಿರ್ಧಾರವು ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಸರಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರವು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ತೀರ್ಪಿಗೆ ಮತ್ತು ನ್ಯಾ.ನಾಗಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಸಮಿತಿಯ ವರದಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಸರಕಾರವು ತಮಿಳುನಾಡು ಮತ್ತು ತೆಲಂಗಾಣ ಸರಕಾರಗಳ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಅಲೆಮಾರಿ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮೀಸಲಾತಿ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು. ಅದರಂತೆ, 59 ಅತಿಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅಲೆಮಾರಿ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರವರ್ಗ ‘ಎ’ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಶೇ.1ರಷ್ಟು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಮುಖಂಡರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.
ಇದಲ್ಲದೆ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಸರಕಾರವು ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಿರಿಸುವ ಹಣದಲ್ಲಿ ಶೇ.1ರಷ್ಟನ್ನು ಅಸ್ಪೃಶ್ಯ ಅಲೆಮಾರಿ ಸಮುದಾಯಗಳ ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ನಿಗಮವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಸರಕಾರ ತಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸದಿದ್ದರೆ, ಬೆಳಗಾವಿ ಅಧಿವೇಶನಕ್ಕೆ ‘ನ್ಯಾಯ ಅಥವಾ ಜೈಲು’ ಎಂಬ ಘೋಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯರ ಸಮೇತ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಮುಖಂಡರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು.
ಸಮಾವೇಶದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಿಂತಕ ಡಾ.ಬಂಜಗೆರೆ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್, ಅಲೆಮಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಇರಬಹುದು ಆದರೆ, ಅವರ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವಿದೆ. ಅಲೆಮಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಹಕ್ಕಿದೆ. ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸಮಾಜವಾದದ ಪಾಠ ಮಾಡುವ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ನೇತೃತ್ವದ ಸರಕಾರದಿಂದ ನಾವಿದನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ಕಿವಿಯಿದೆ, ಕಣ್ಣಿದೆ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅಲೆಮಾರಿಗಳ ಹಕ್ಕು ಕೊಡದೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸರಕಾರ ಅಂತಃಕರಣದಿಂದ ಯೋಚಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಚಿಂತಕ ಶಿವಸುಂದರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಜಾತಿಯ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ದೇಶ ಕೆಲವರಿಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೊಡುತ್ತದೆ, ಜಾತಿಯ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಏನನ್ನೂ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಸರಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೇರಿದೆ ಎಂದರೆ, ಈ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಜನಾಂಗವೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಆದರೆ, ಇವತ್ತಿಗೂ ಈ ದೇಶ ಬಂಗಲೆಯವರದ್ದೇ ಆಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿ ಬೇಕು. ಸರಕಾರ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಇದು ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅನ್ಯಾಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹರಿಹಾಯ್ದರು.
ಪ್ರಗತಿಪರ ಹೋರಾಟಗಾರ ಡಾ.ವಡ್ಡಗೆರೆ ನಾಗರಾಜಯ್ಯ ಮಾತನಾಡಿ, ಇದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಭಾರತದ ಕರಾಳ ಅಧ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ದಿಲ್ಲಿಗೂ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರ ಬಳಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಆಗ್ರಹಿಸುತ್ತೇವೆ. ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಬಾರದು ಎಂದರು.
ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಅಲೆಮಾರಿ ಸಮುದಾಯಗಳ ಕಲಾವಿದರು ಸಹಿತ ನೂರಾರು ಮಂದಿ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು.
‘ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರಕಾರದ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಆಗಸ್ಟ್ 19ರಿಂದ ಕೋಮಾ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅಲೆಮಾರಿ ಸಮುದಾಯಗಳು ಪ್ರತಿರೋಧ ತೋರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕನಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಅಲೆಮಾರಿಗಳು ಇಂದು ಸರಕಾರದ ಮನಃಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲೆಮಾರಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮೀಸಲಾತಿ ನೀಡಲೇಬೇಕು. ಅಲೆಮಾರಿಗಳು ಫೀಡಂ ಪಾರ್ಕಿಗೆ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡಲು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಸಂವಿಧಾನ ಬದ್ಧ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕೇಳಲು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ’
-ಅಂಬಣ್ಣ ಅರೋಲಿಕರ್, ಒಳಮೀಸಲಾತಿ ಹೋರಾಟಗಾರ.