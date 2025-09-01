ʼದೇವನಹಳ್ಳಿ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ನೋಟಿಸ್ʼಗೆ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ ಖಂಡನೆ
ಬೆಂಗಳೂರು, ಸೆ.1: ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ದೇವನಹಳ್ಳಿಯ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣದ ಹೋಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕರ್ನಾಟಕ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ರೈತರಿಗೆ ನೋಟೀಸ್ ನೀಡಿದ್ದು, ಸರಕಾರದ ಈ ನಡೆಯನ್ನು ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ವಿರೋಧಿ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ ಖಂಡಿಸಿದೆ.
ಸೋಮವಾರ ಸಮಿತಿಯು ಪ್ರಕಟನೆ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದು, ಹೋರಾಟದ ಫಲವಾಗಿ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣದ ಹೋಬಳಿಯ 13 ಹಳ್ಳಿಗಳ ಭೂಸ್ವಾಧೀನವನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ನೇತೃತ್ವದ ಸರಕಾರ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರೂ, ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ನೋಟೀಸ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದೆ.
ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಕೈಬಿಡುವ ನಿರ್ಣಯ ಘೋಷಿಸಿದ್ದ 2 ಹಳ್ಳಿಗಳ (ಹ್ಯಾಡಾಳ ಮತ್ತು ಗೋಕರೆಬಚ್ಚೇನಹಳ್ಳಿ) 439 ಎಕರೆಯನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಬೆಲೆ ನಿಗದಿಮಾಡಲು ಸೆ.6ರಂದು ಸಭೆಗೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಸಭೆಗೆ ಈ ಎರಡು ಹಳ್ಳಿಯ ರೈತರಿಗೆ ನೋಟೀಸ್ ನೀಡಿದೆ. ಕೂಡಲೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ಭೂಸ್ವಾಧೀನವನ್ನು ಕೈಬಿಡುವಂತೆ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಎಂದು ಸಮಿತಿ ಆಗ್ರಹಿಸಿದೆ.