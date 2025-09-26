‘ಸಮೀಕ್ಷೆ’ಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಮುದಾಯ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಆರ್ಚ್ ಬಿಷಪ್ ಡಾ.ಪೀಟರ್ ಮಚಾದೋ ಕರೆ
ಬೆಂಗಳೂರು, ಸೆ.26: ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಶಾಶ್ವತ ಆಯೋಗದಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ‘ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ’ಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಮುದಾಯದವರೆಲ್ಲರೂ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿ ತಪ್ಪದೆ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಆರ್ಚ್ ಬಿಷಪ್ ಡಾ.ಪೀಟರ್ ಮಚಾದೋ ಅವರು ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಶುಕ್ರವಾರ ನಗರದ ಪಾಲನ ಭವನದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ‘ಸಮೀಕ್ಷೆಯು ನ್ಯಾಯಯುತ ಹಾಗೂ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಹಾಗೂ ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ತಂದುಕೊಡುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಇದರಿಂದ ಸರಕಾರದ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ನೀತಿಗಳ ಅನುಕೂಲವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಫಲಾನುಭವಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಸಮೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ವಿವಿಧ ಜಾತಿಗಳ ವರ್ಗೀಕರಣವನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ನ್ಯಾಯಯುತ, ಒಳಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಹಾಗೂ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಯಾಣ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಸರಕಾರ ರೂಪಿಸಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಇರುವ ಗೊಂದಲಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ, ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅಶಕ್ತ ಹಾಗೂ ಅಂಚಿಗೆ ತಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ದಕ್ಕುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪೀಟರ್ ಮಚಾದೋ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಕೈಬಿಟ್ಟ ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನು ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡುವ ವಿಶ್ವಾಸ: ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದಂತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಮುದಾಯದ ಜಾತಿಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿರುವುದು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೇ ಬಿಟ್ಟುಹೋದ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಸರಕಾರ ಮತ್ತೆ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಕೆಲವು ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಕೈಬಿಡುವುದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಮುದಾಯಗಳ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಂಡಂತಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಾಯ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಸರಕಾರ ಗಮನಹರಿಸಿ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.
ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಕುರಿತು ಪ್ರಾರ್ಥನಾ (ಚರ್ಚ್)ಮಂದಿರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಜಾತಿ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ವೇಳೆ ಸತ್ಯವನ್ನೇ ಹೇಳಬೇಕು. ಧರ್ಮದ ಕಾಲಂ ನಲ್ಲಿ ‘ಕ್ರೈಸ್ತ’ ಎಂದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ನಮೂದಿಸಬೇಕು. ಯಾರೂ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಹೊರಗುಳಿಯಬಾರದು ಎಂದು ಮಚಾದೋ ಕರೆ ನೀಡಿದರು.
ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಆರೋಕ್ಯರಾಜ್ ಸತೀಶ್ ಕುಮಾರ್, ಜೋಸೆಫ್ ಸುಸೈನಾದನ್, ಧರ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಪ್ರವೀಣ್ ಪೀಟರ್, ಸಂಪರ್ಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಜೆ.ಎ.ಕಾಂತರಾಜ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.