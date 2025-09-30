ಮಹೇಶ್ ಜೋಶಿ, ಶಿವಾನಂದ ಶೆಲ್ಲಿಕೇರಿ ವಿರುದ್ಧ ಮಹಿಳಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಡಾ.ವಸುಂಧರಾ ಭೂಪತಿ ದೂರು
ಮಹೇಶ್ ಜೋಶಿ
ಬೆಂಗಳೂರು : ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ನ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮಹೇಶ್ ಜೋಶಿ ಮತ್ತು ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಶಿವಾನಂದ ಶೆಲ್ಲಿಕೇರಿ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಹಿಳಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಲೇಖಕಿ ಡಾ.ವಸುಂಧರಾ ಭೂಪತಿ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮಂಗಳವಾರ ಈ ಕುರಿತು ಮಹಿಳಾ ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಡಾ.ನಾಗಲಕ್ಷ್ಮಿ ಚೌಧರಿ ಅವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿರುವ ಅವರು, ‘ನಾನು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಆಜೀವ ಸದಸ್ಯಳಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಕಸಾಪ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಹೇಶ್ ಜೋಶಿ ಅವರ ಆಡಳಿತದ ಅಪ್ರಜಾಸತ್ಮಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಸಂವಿಧಾನ ಬಾಹಿರ ನಡೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಕನ್ನಡ ನಾಡು ನುಡಿ ಜಾಗೃತಿ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಸಹಕಾರ ಇಲಾಖೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಆ ದೂರಿನ ಅನ್ವಯ ಸಹಕಾರ ಇಲಾಖೆ ತನಿಖಾ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ನೇಮಿಸಿ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡದೆ ಮಹೇಶ್ ಜೋಶಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಛೀಮಾರಿ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಅರ್ಜಿ ವಜಾ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಸಾಪ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಹೇಶ್ ಜೋಶಿ ಅವರು ನಾವು ಎತ್ತಿರುವ ಹಕ್ಕಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ನೀಡದೇ ನನ್ನ ಆಜೀವ ಸದಸ್ಯತ್ವವನ್ನೇ ಅಮಾನ್ಯಗೊಳಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೇ, ನನ್ನ ಮೇಲೆ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸದಸ್ಯತ್ವ ಅಮಾನತ್ತು ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಯಾವುದೇ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸದೇ ಏಕಪಕ್ಷೀಯವಾಗಿ ನಿರ್ಧರಿಸಿ ಮಹೇಶ್ ಜೋಶಿ ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಅಮಾನತು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅಮಾನತನ್ನು ಸಹಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯವರು ರದ್ದುಪಡಿಸಿರುವ ಆದೇಶ ಕೂಡ ನನ್ನ ಬಳಿಯಿದೆ. ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದವರನ್ನು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿಸುವ ತಂತ್ರವಾಗಿದೆಯೆಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂಡೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಸಾಪ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರ ಸಭೆ ನಡೆಸಲು ಹೊರಟಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ತಡೆ ಕೋರಿ ಸಹಕಾರ ಇಲಾಖೆಗೆ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದೆ ಕಾರಣವಾಗಿ ಜಿದ್ದಿನಿಂದ ಈ ಕ್ರಮವನ್ನು ಜರುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯಳಾಗಿ, ಈ ಹಿಂದೆ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕನ್ನಡ-ಕನ್ನಡಿಗ-ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಾಕ್ಷಿ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಂತಿರುವ ಕಸಾಪದ ಘನತೆ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುವ ನಡವಳಿಕೆ ತೋರಿದವಳಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
‘ಕುತ್ತಿಗೆ ಹಿಡಿದು ದಬ್ಬುತ್ತೇವೆ’: ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಿವಾನಂದ ಶೆಲ್ಲಿಕೇರಿ ಅವರು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಸಾಪ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರ ಸಭೆಗೆ ಬಂದರೆ ‘ಕುತ್ತಿಗೆ ಹಿಡಿದು ದಬ್ಬುತ್ತೇವೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದು ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲಿನ ಕನಿಷ್ಠ ಗೌರವ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ನನ್ನ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಯಾಗಿ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹಿಂಸೆಯಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಸಾಪ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಹೇಶ್ ಜೋಶಿ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಶಿವಾನಂದ ಶೆಲ್ಲಿಕೇರಿ ಮೇಲೆ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮವಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.