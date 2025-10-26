ಬೆಂಗಳೂರು: ಸುಲ್ತಾನ್ ಡೈಮಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋಲ್ಡ್ನ ವಜ್ರಾಭರಣ ಮಳಿಗೆ 'ಕಿಯೋಮಿ' ಉದ್ಘಾಟನೆ
ಬೆಂಗಳೂರು : ಸುಲ್ತಾನ್ ಡೈಮಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋಲ್ಡ್ನ ಐಷಾರಾಮಿ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಾಗಿರುವ ಕಿಯೋಮಿ ಡೈಮಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೋಲ್ಕಿ ಬೂಟೀಕ್ ಮಳಿಗೆಯನ್ನು ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಫೀನಿಕ್ಸ್ ಮಾಲ್ ಆಫ್ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು.
ಈ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ``ಅತ್ಯಂತ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹವಾಗಿರುವ ಕಿಯೋಮಿ ವಜ್ರಾಭರಣ ಉದ್ಯಮದ ಜತೆ ಬಾಂಧವ್ಯ ಹೊಂದಲು ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. 2023ರಲ್ಲಿ ಈ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ನಂತರ, ನಗರದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳಾದ ಫೀನಿಕ್ಸ್ ಮಾಲ್ ಆಫ್ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಕಿಯೋಮಿ ತನ್ನ ಮಳಿಗೆ ತೆರೆದಿರುವುದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಗತಿ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
``ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯೂ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಹೊಂದಿರದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದುವ ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ. ಕಿಯೋಮಿಯೊಂದಿಗೆ ಆ ಕನಸು ನನಸಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಿಯೋಮಿ ಆಭರಣವೂ ವಿಭಿನ್ನ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತ ಜಿ.ಎಸ್. ಸಂಗ್ರೇಶಿ, ರಾಜ್ಯ ಸರಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮೊಹ್ಸಿನ್, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಜನರಲ್ ಶಾಹುಲ್ ಹಮೀದ್ ರೆಹಮಾನ್, ಸುಲ್ತಾನ್ ಗ್ರೂಪ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ.ಅಬ್ದುಲ್ ರವೂಫ್, ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅಬ್ದುಲ್ ರಹೀಮ್, ಸುಲ್ತಾನ್ ಗ್ರೂಪ್ನ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅಬ್ದುಲ್ ರಿಯಾಜ್ ಮತ್ತಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
ಕಿಯೋಮಿ ಮಳಿಗೆಯು ಫೀನಿಕ್ಸ್ ಮಾಲ್ ಆಫ್ ಏಷ್ಯಾದ ಈಡನ್ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲಿನ ನೆಲಮಹಡಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಪೇಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸುವ ಕಿಯೋಮಿ ಮಳಿಗೆಯು ವಿಭಿನ್ನತೆಯನ್ನು ಬಯಸುವ ಆಭರಣಪ್ರಿಯರಿಗಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಿಯೋಮಿ ಸೃಷ್ಟಿಯು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕರಕುಶಲವಾಗಿದ್ದು, ಸೃಜನಶೀಲವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತುಣುಕು ಕೂಡಾ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಶೈಲಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಉದ್ಘಾಟನೆ ಅಂಗವಾಗಿ ನ.30ರ ತನಕ ವಜ್ರದ ಆಭರಣಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇ.20 ವರೆಗಿನ ರಿಯಾಯಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ.