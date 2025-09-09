ದೇಶದ ಜಿಸಿಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ.30ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ನೆಲೆಯಾಗಿದೆ: ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ
ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ
ಬೆಂಗಳೂರು, ಸೆ.9: ಭಾರತದ ಜಾಗತಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ (ಜಿಸಿಸಿ) ಭೂದೃಶ್ಯವನ್ನು ಸತತವಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಲೆ ಇರುವ ಕರ್ನಾಟಕವು ದೇಶದ ಜಿಸಿಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ.30ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯಮಗಳಿಗೆ ನೆಲೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಂಗಳವಾರ ನಗರದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರಕಾರದ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆ ಹೊರ ತಂದಿರುವ ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೈಪಿಡಿಯನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರವೊಂದೆ ಈ ವಲಯದಲ್ಲಿ 6 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವೃತ್ತಿಪರರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ನೀಡಿದೆ ಎಂದರು.
ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ಎಲ್ಲ ಹೊಸ ಜಿಸಿಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ.43 ಉದ್ಯಮಗಳು ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿವೆ. ಇದು ಜಾಗತಿಕ ಉದ್ಯಮಗಳು ರಾಜ್ಯದ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಿರುವ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಹೇಳಿದರು.
ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಧ್ಯಮ-ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಜಿಸಿಸಿಗಳು ತಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮಾನಸ್ಥ ಕಂಪನಿಗಳಿಗಿಂತ ಶೇ.1.4 ಪಟ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಪಕ್ವವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಇದು ರಾಜ್ಯದ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬಲವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ, ಪ್ರತಿಭೆ, ನಾವೀನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲಿತ ನೀತಿಗಳು ಜಾಗತಿಕ ಉದ್ಯಮಗಳು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಮತ್ತು ಬಲವಾದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್ ಈ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುವುದಲ್ಲದೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ವರ್ಧಿಸುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಈ ಕೈಪಿಡಿ ಜಾಗತಿಕ ಉದ್ಯಮಗಳು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಮತ್ತು ಅಳೆಯಲು ಸುಲಭವಾಗುವಂತೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಮಾನದಂಡದ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವಾಗಿ ನೆರವಿಗೆ ಬರಲಿದೆ, ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸುಲಭ ವ್ಯವಹಾರ ಕೋಶವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಸುವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಅನುಮತಿಗಳು, ಏಕಗವಾಕ್ಷಿ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಜಾಗತಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ (ಜಿಸಿಸಿ) ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪ್ಲೇಬುಕ್ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನೂ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಹೇಳಿದರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಧ್ಯಮ-ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಜಿಸಿಸಿ ವರದಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ವರದಿಯು ಕರ್ನಾಟಕದ ನೇರ ನಾವೀನ್ಯತೆ ಕೇಂದ್ರಗಳ ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ 230ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಧ್ಯಮ-ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಜಿಸಿಸಿಗಳು ದೊಡ್ಡ ಸಮಾನಸ್ಥ ಕಂಪನಿಗಳ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಶೇ.35 ರಷ್ಟು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ 74 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವೃತ್ತಿಪರರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ ಮತ್ತು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ನಾವೀನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದಕತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಹೇಳಿದರು.