ಲಾಲ್ಬಾಗ್ ಫಲಪುಷ್ಪ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ 40 ಸಾವಿರ ಜನರ ಭೇಟಿ
ಬೆಂಗಳೂರು, ಆ.10 : ಲಾಲ್ಬಾಗ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕ್ರಾಂತಿವೀರ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಮತ್ತು ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಅವರ ವಿಷಯಾಧಾರಿತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ಫಲಪುಷ್ಪ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ರವಿವಾರ ಒಟ್ಟು 40,645 ಜನರು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು 18,52,960 ರೂ. ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ.
ವಯಸ್ಕರು 26,770, ಮಕ್ಕಳು 5,225, ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 8,650 ಜನರು ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 40,645 ಜನರು ಫಲಪುಷ್ಪ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ
ಆ.9ರ ಶನಿವಾರ 41,133 ವಯಸ್ಕರು, 8,016 ಮಕ್ಕಳು, 5,250 ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 54,489 ಜನರು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 32,16,720 ರೂ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
Next Story