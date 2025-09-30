ಸದಸ್ಯತ್ವ ಅಮಾನತ್ತು ಆದೇಶವನ್ನು ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ರದ್ದುಪಡಿಸಿ ಕಸಾಪ ಸಭೆಗೆ ಹಾಜರಾಗುತ್ತೇವೆ: ಜಾಣಗೆರೆ ವೆಂಕಟರಾಮಯ್ಯ, ಡಾ. ವಸುಂಧರಾ ಭೂಪತಿ
ಬೆಂಗಳೂರು: ‘ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಅಮಾನತು ಆದೇಶ ರದ್ದುಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಅ.5ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರ ಸಭೆಗೆ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ವೇಳೆ ಯಾವುದೇ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಸಾಪ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಹೊಣೆ’ ಎಂದು ಕನ್ನಡ ನಾಡು ನುಡಿ ಜಾಗೃತಿ ಸಮಿತಿ ಸಂಚಾಲಕರಾದ ಡಾ.ವಸುಂಧರಾ ಭೂಪತಿ ಹಾಗೂ ಜಾಣಗೆರೆ ವೆಂಕಟರಾಮಯ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪತ್ರಿಕಾ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿರುವ ಅವರು, ಜಿಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶಿವಾನಂದ ಶೆಲ್ಲಿಕೇರಿಯವರು 'ಜಾಣಗೆರೆ ವೆಂಕಟರಾಮಯ್ಯ ಮತ್ತು ವಸುಂಧರಾ ಭೂಪತಿಯವರ ಸದಸ್ಯತ್ವವನ್ನು ಅಮಾನತ್ತು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅವರು ಅ. 5ರಂದು ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ವಾರ್ಷಿಕ ಸರ್ವಸದಸ್ಯರ ಸಭೆಗೆ ಬರುವಂತಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಬಂದರೆ ಅವರನ್ನು ಕತ್ತು ಹಿಡಿದು ದಬ್ಬಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ಬೆದರಿಕೆಯೊಡ್ಡಿರುವುದು ಖಂಡನೀಯ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ಜಮಖಂಡಿಯ ಮಾಧ್ಯಮ ಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಯ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಆಡಿರುವ ದುರಹಂಕಾರದ, ಉದ್ಧಟತನದ ಮಾತನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಕಸಾಪ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮಹೇಶ್ ಜೋಷಿಯವರು ತಣ್ಣಗೆ ಅನುಮೋದಿಸಿರುವುದು ಪರಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಈತ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ದುರಾಡಳಿತದ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿದೆ. ಮಾತು ಮಾತಿಗೆ 'ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ವಿರುದ್ಧ ಷಡ್ಯಂತ್ರ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಜೋಷಿಯವರಿಗೆ ʼನಿಮ್ಮ ದುರಾಡಳಿತ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಅಕ್ರಮಗಳ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಹೋರಾಟ'ವಿದೆಂದು ಮತ್ತೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುವ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯನ್ನು ಅವರೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ವಿಷಾದವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹರಿಹಾಯ್ದಿದ್ದಾರೆ.
ಸಹಕಾರ ಇಲಾಖೆ ಕಸಾಪ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಅಸಹಕಾರ ತೋರಿರುವ ಜೋಷಿಯವರ ವಿರುದ್ದ ಈಗಾಗಲೇ 'ಮಧ್ಯಂತರ ವರದಿ' ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಹಂತದಲ್ಲಿಯೇ ದೂರದ ಯಾವುದೇ ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ವಸತಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಲ್ಲದ ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿಯ ಸಣ್ಣ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಸಭೆ ನಡೆಸಲು ಮುಂದಾಗಿರುವುದರ ಹಿಂದಿನ ಕುತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಮರೆಮಾಚಿ ಸಮಸ್ತ ಕಸಾಪ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ವಂಚಿಸಲು ಹೊರಟಿರುವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಧೋರಣೆ ಮತ್ತು ಕಪಟವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಸದಸ್ಯತ್ವ ಅಮಾನತ್ತುಪಡಿಸಿರುವ ಆದೇಶವನ್ನು ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ರದ್ದುಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸಭೆಗೆ ಹಾಜರಾಗುವ ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡೇ ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿಯ ಸಭೆಗೆ ಬರುವುದಾಗಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡೇ ಸವಾಲು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಲ್ಲಿ ಕಸಾಪ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಹೊಣೆಗಾರರಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಸಾಪಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲಗೊಂಡಿರುವ ಈ ಸ್ವಾರ್ಥಪರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಿರಿಯ ಅಜೀವ ಸದಸ್ಯರ ಸದಸ್ಯತ್ವದ ಹಕ್ಕು ಕಸಿಯುವ, ಅವರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹರಣಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿರುವ ಪರಿಯು ದ್ವೇಷ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲದೆ ಬೇರೇನೂ ಅಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ಕಸಾಪದಂಥ ಸ್ವಾಯತ್ತ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಇಂತಹ ದುರುಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆಳುತ್ತಾ ಅಟ್ಟಹಾಸ ಮೆರೆಯುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಸಹಕಾರ ಇಲಾಖೆ, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆಗಳು ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಾಲ ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗರ ಮಹತ್ವದ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸರ್ವನಾಶದತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ಕೂಡಾ ಹಿಂಜರಿಯಲಾರರು ಎಂಬ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಲೇ, ಆದಷ್ಟು ಶೀಘ್ರ ಕಸಾಪ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಮೇಲೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡು ಪರಿಷತ್ತನ್ನು ಇಂಥವರ ಕಪಿಮುಷ್ಠಿಯಿಂದ ಪಾರು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಆಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟನೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.