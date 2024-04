ಬೆಂಗಳೂರು, ಎ.15: ಬಿಜೆಪಿಯ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ 'ಮೋದಿ ಕಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ -2024ʼರಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಬಲವರ್ಧನೆಗೊಳಿಸುವ ಯಾವ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಇಲ್ಲ. ಸಾರ್ವಜನಿಕಾ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಬಲವರ್ಧನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 'ಮೋದಿಯವರ ಗ್ಯಾರಂಟಿʼ ದೊಡ್ಡ ಶೂನ್ಯ ಎಂದು ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕಿಗಾಗಿ ಜನಾಂದೋಲನಗಳ ಸಮನ್ವಯ PEOPLÉS ALLIANCE FOR FUNDAMENTAL RIGHT TO EDUCATION (PAFRE) (ಪಾಫ್ರೆ) ಟೀಕಿಸಿದೆ.



ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೆಯೊಂದನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಪಾಫ್ರೆ, 2024 ರ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಚರ್ಚಾ ವಿಷಯ ಮತ್ತು ಮೂಲಭೂತ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯನ್ನಾಗಿಸ̧ಲು ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕಿಗಾಗಿ ಜನಾಂದೋಲನಗಳ ಸಮನ್ವಯವು (ಫಾಫ್ರೆ) ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಪಾಲಕರ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತೃತವಾದ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದೆ. ಕಳೆದ ಎರಡು ತಿಂಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಸಮಿತಿಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿಗೆ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರಿಗೆ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಒಂದು ಮೂಲಭೂತ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯನ್ನಾಗಿ ಸೇರಿಸಲು ಮನವಿ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷವು 'ಮೋದಿ ಕಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ -2024ʼ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ರವಿವಾರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ತನ್ನ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನದ ವಿಧಿ 21A ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕಾಗಿರುವ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವುದಾಗಲಿ; ಶಿಕ್ಷಣದ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ 12ನೇ ತರಗತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆಯಾಗಲಿ; ಖಾಲಿ ಇರುವ ಸುಮಾರು 12 ಲಕ್ಷ ಶಿಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆಯಾಗಲಿ; ಪೂರ್ವ-ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಒಂದು ಹಕ್ಕನ್ನಾಗಿ ಗುರುತಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಿಧಿ 45ನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆಯಾಗಲಿ; ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಖಾಸಗೀಕರಣಗೊಂಡು ಮಾರಾಟದ ಸರಕಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಖಾಸಗೀಕರಣವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಪಾಲಕರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಬಲವರ್ಧನೆಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯನ್ನು ನೆರೆ ಹೊರೆಯ ಸಮಾನ ಶಾಲೆಯನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಯಾವ ಪ್ರಸ್ತಾವವೂ ʼಮೋದಿಯವರ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣದʼ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪವಾಗಿಲ್ಲ. ಇದು ತೀರಾ ನಿರಾಸೆಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ದಯನೀಯವಾಗಿ ಸೋತಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರವು , ಕನಿಷ್ಠ ಶಿಕ್ಷಣ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯನ್ನಾದರೂ ನೀಡಬಹುದಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿ ಮಕ್ಕಳ, ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವಕಾಶವಂಚಿತ ಬಹುಜನರ ಮಕ್ಕಳ ಸಂವಿಧಾನದ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕಸಿಯುವ ಮೂಲಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ಸಾರ್ವತ್ರೀಕರಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನೇ ಹತ್ತಿಕ್ಕುವ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಉಳ್ಳವರ ಸ್ವತ್ತಾನ್ನಾಗಿಸುವ ಹುನ್ನಾರದೊಂದಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ತನ್ನ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏನನ್ನೂ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸದೆ ಜಾಣ ಮೌನ ವಹಿಸಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಸರಿ ಸುಮಾರು 14,89,115 ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುತ್ತಿರುವ ಸುಮಾರು 26.52 ಕೋಟಿ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನೇ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿರುವುದು ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಎಸಗಿದ ದೊಡ್ಡ ಅಪಚಾರ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಿಸಿದೆ.

ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಮಾನ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಭಾಗವಾಗಿ ದೇಶದ ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಯ ಶಾಲೆಗಳನ್ನಾಗಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಬದಲಾಗಿ, ಈಗಿರುವ ಅಸಮಾನತೆ ಸಾಲದೆಂಬಂತೆ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪಿಎಂ ಶ್ರೀ (PM SHRI), ಏಕಲವ್ಯ ಶಾಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಂತಹ ಇತರೆ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ವಿಶ್ವದರ್ಜೆಯ ಶಾಲೆಗಳನ್ನಾಗಿಸುವ ಭರವಸೆ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಶೇಕಡ 8೦ರಷ್ಟು ಅವಕಾಶ ವಂಚಿತರಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯವೇ ಇಲ್ಲದ ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳು ಒಂದೆಡೆಯಾದರೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಶೇ.1೦ರಷ್ಟು ಶ್ರೀಮಂತರಿಗೆ ವಿಶ್ವದರ್ಜೆಯ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಭರವಷೆಯ ಹಿಂದಿನ ಹುನ್ನಾರವನ್ನು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಅರಿಯಬೇಕಿದೆ.

ಈ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಮಕ್ಕಳ ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕನನ್ನು ಕಸಿಯುವ ಮೂಲಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕನ್ನೇ ಗೌಣವಾಗಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿರುವ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, 26.52 ಕೋಟಿ ಮಕ್ಕಳ ಪಾಲಕರು ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಬೇಕು. ಈ ಬಾರಿಯ ಚುನಾವಣೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಅಳಿವು -ಉಳಿವಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸಂವಿಧಾನ ಉಳಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಭಾರತ ಭಾರತವಾಗಿ ಉಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವೆಂಬುದನ್ನು ನಾಗರೀಕರು ಮನಗಾಣಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ಪಾಫ್ರೆ ಕರೆ ನೀಡಿದೆ.