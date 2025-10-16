ಬೆದರಿಕೆ ಕರೆ | ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆಗೆ 'ಝಡ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ' ಭದ್ರತೆಗೆ ದಸಂಸ ಆಗ್ರಹ
ಬೆಂಗಳೂರು, ಅ.16 : ಆರೆಸ್ಸೆಸ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರಬೇಕೆಂದು ಕೋರಿ ಸಿಎಂಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದ ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಕರೆಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರಕಾರದ “ಝಡ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ" ಭದ್ರತೆ ನೀಡಿ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿ ಆಗ್ರಹಿಸಿದೆ.
ಗುರುವಾರ ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರೆಸ್ ಕ್ಲಬ್ ನಲ್ಲಿ ಜಂಟಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ದಸಂಸ ಮುಖಂಡರಾದ ಡಿ.ಜಿ.ಸಾಗರ್, ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಮತ್ತು ಮಂಜುನಾಥ್, ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಆರೆಸ್ಸೆಸ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ನಾಡಿನ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವಾದಿ, ಸಂವಿಧಾನ ರಕ್ಷಕರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲವಿದೆ ಎಂದರು.
ಹಾಡಹಗಲೇ ದೊಣ್ಣೆ ಹಿಡಿದು ಪಥಸಂಚಲನ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಕಾನೂನು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸವಾಲು ಹಾಕುತ್ತಿರುವಾಗ, ಸಂವಿಧಾನದತ್ತವಾದ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವ ಸರಕಾರಗಳು ಮೌನವಾಗಿರುವುದು ಶೋಚನಿಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆರೆಸ್ಸೆಸ್ ಸಂಘಟನೆಯು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರಕಾರವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು, ಅದರೊಳಗಿನ ಗಣ್ಯರ ನೆರವಿನಿಂದ ತನ್ನ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೇರನ್ನು ದೇಶದ ಉದ್ದಗಲಕ್ಕೆ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಆರೆಸ್ಸೆಸ್ ವಿರುದ್ಧ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ, ಡಾ.ಎಚ್.ಸಿ.ಮಹದೇವಪ್ಪ ಹೊರತು ದೊಡ್ಡ ದ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಇತರೆ ಯಾವೊಬ್ಬ ನಾಯಕರಿಗೂ ಇಲ್ಲದ್ದು ದೊಡ್ಡ ದುರಂತ ಎಂದು ಅವರು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.
ಆರೆಸ್ಸೆಸ್ ಎರಡೆರಡು ಬಾರಿ ನಿಷೇಧಕೊಳ್ಳಗಾಗಿರುವ ರಾಜಕೀಯ ಸಂಘಟನೆ, ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣಶಾಹಿ ಸಿದ್ದಾಂತಗಳನ್ನು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮರುಜಾರಿಗೊಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. ಆರೆಸ್ಸೆಸ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು, ಸರಕಾರ ನಿಗ್ರಹಿಸಬೇಕೆಂದು ಅವರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.