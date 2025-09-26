ಹೊಲದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದ ಮಳೆ ನೀರಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ ಶಾಸಕ ಶರಣು ಸಲಗರ್
ಬೀದರ್ : ಹುಲಸೂರ್ ತಾಲೂಕಿನ ತೊಗರಿ ಹೊಲವೊಂದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವ ಮಳೆ ನೀರಲ್ಲಿ ನಿಂತು ರೈತರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವಂತೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಶಾಸಕ ಶರಣು ಸಲಗರ್ ಅವರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅತಿಯಾದ ಮಳೆ ಹಾಗೂ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಧಾರಾಕಾರವಾಗಿ ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಹುಲಸೂರ್ ಹಾಗೂ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತೊಗರಿ ಬೆಳೆಯನ್ನು ನಂಬಿ ಬದುಕುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ತ ರೈತರ ಬದುಕು ನೀರಲ್ಲಿ ನಿಂತ ತೊಗರಿ ಬೆಳೆಯಂತಾಗಿದೆ. ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಭಾಗದ ರೈತರ ಬದುಕು ತೊಗರಿ ಬೆಳೆ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬನೆಯಾಗಿದೆ. ತೊಗರಿ ಬೆಳೆ ನಾಶವಾದರೆ ರೈತರ ಬದುಕು ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ. ಅತಿಯಾದ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ರೈತರ ಬದುಕು ಬರಡಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ರೈತರಿಂದಲೇ ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಎಂದು ನಾವು ಭಾಷಣ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ರೈತರು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ. ಉತ್ತಮ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆದು ದಸರಾ, ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಬಯಸಿದ ರೈತರ ಬಾಯಿಗೆ ಮಣ್ಣು ಬಿದ್ದಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವು ಹಾಗೂ ಕೃಷಿ ಸಚಿವರು ಬಂದು ಬೆಳೆ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ರೈತರಿಗೆ ಸಮಂಜಸವಾದ ಪರಿಹಾರ ಎಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ 25 ಸಾವಿರ ರೂ. ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬೇಕು. ವಿಮೆ ನಿಯಮಗಳು ರೈತರ ಕುತ್ತಿಗೆ ಒತ್ತುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಈ ನಿಯಮಗಳು ರೈತರ ಹಿತ ಕಾಪಾಡುವಂತೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿ ವಿಮೆ ಒದಗಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.