ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಅನುದಾನಿತ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘದ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ನೂತನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನೇಮಕ
ಬೀದರ್ : ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸಂಗಶೆಟ್ಟಿ ಹಲಬರ್ಗೆ ಅವರು ವಯೋನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಮಂಡಳಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಿ ಸರ್ವಾನುಮತದಿಂದ ಮುಂದಿನ ಹೊಸ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸಲಾಯಿತು.
ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ಸುಧೀರ್ ರಾಗಾ ಮತ್ತು ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸಂಗ್ರಾಮ ವಿ.ಚಾಮ, ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ರಾಮದಾಸ್ ಜಾಧವ್ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಶಿವರಾಜ್ ಸೋಲಪೂರೆ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಕೋಶಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಪವನ್ ಜೋಶಿ ಅವರನ್ನು ಸರ್ವಾನುಮತದಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೀದರ್ ತಾಲೂಕಾಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಬರೂರಕರ್, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮುಖ್ತಾರ್ ಮಿಯಾ, ಅಶೋಕ್ ತೆಲಂಗೆ, ಬಸವರಾಜ್ ಬಿರಾದಾರ್, ಯುಸುಫ್ ಖಾನ್, ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಸಿಂಧೆ, ಸುಭಾಷ್ ರಾಠೋಡ್, ಕೃಷ್ಣಾ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಉದಯಕುಮಾರ್ ಹುಲಸೂರೆ ಹಾಗೂ ಅನಂತ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
