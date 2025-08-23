ಬೀದರ್ | 9 ಕೋಟಿ ರೂ. ಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ ಹಣ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ವಂಚಿಸಿದ ರಾಹುಲ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಬಂಧನ : ಯಾಸ್ಮಿನ್ ವಾಲಿಕಾರ
ಬೀದರ್ : ಅರ್ಹತೆ ಇಲ್ಲದ ನಕಲಿ ಹೂಡುವಳಿ ತೆರಿಗೆ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಿ, ಸರ್ಕಾರದ ತೆರಿಗೆ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟು ಮಾಡುವ ತೆರಿಗೆ ವಂಚನೆಯ ಕೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಿವಾಸಿಯಾದ ರಾಹುಲ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಎಂಬಾತನನ್ನು ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಲಬುರಗಿ ಪೂರ್ವ ವಲಯ ವಾಣಿಜ್ಯ ತೆರಿಗೆ (ಜಾರಿ) ಇಲಾಖೆಯ ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತೆ ಯಾಸ್ಮಿನ್ ವಾಲಿಕಾರ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ನಗರದ ಜಿಲ್ಲಾ ಪತ್ರಿಕಾ ಭವನದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಕಳೆದ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ಆತ ವಂಚಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಈತನು ಸುಮಾರು 9 ಕೋಟಿ 20 ಲಕ್ಷ ರೂ. ತೆರಿಗೆ ವಂಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ತನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಗೆಳೆಯರ ಆಧಾರ ಕಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಪಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ದುರುಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ನೋಂದಣಿ ಪಡೆದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಸರಕು ಹಾಗೂ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸದೆ ನಕಲಿ ಬಿಲ್ಲುಗಳು ನೀಡಿ ನಕಲಿ ಹೂಡುವಳಿ ತೆರಿಗೆಯ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಲು ಸಹಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದನು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಆತ ಸುಮಾರು 130 ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಜೊತೆಗೆ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಆತನು ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಿದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬಂಧನವಾಗಿದ್ದು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಕರಣ ಇದಾಗಿದೆ. ಮುಂದೆಯೂ ಕೂಡ ತೆರಿಗೆ ವಂಚಕರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ರಾಹುಲ್ ಕುಲಕರ್ಣಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ, ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಲಾಖೆಯ ಬೀದರ್ ನ ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತ ಪರ್ವತಗೌಡ.ಎಸ್, ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಖಾಜಾ ಖಲಿಲೂಲ್ಲಾ, ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸ್ವಾಮಿ, ಅಶೋಕ್ ಶೆಂಬೆಳ್ಳೆ ಹಾಗೂ ಮಹೇಶಕುಮಾರ್ ಮಾಶೆಟ್ಟೆ ಇದ್ದರು.