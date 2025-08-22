ಬೀದರ್: ಎಪಿಕೆ ಫೈಲ್ ನಿಂದ ಮೋಸ ಹೋಗಿ 3 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಹಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಯುವಕ; ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು
ಬೀದರ್ : ಮೊಬೈಲ್ ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಎಪಿಕೆ ಫೈಲ್ ಕಳುಹಿಸಿ ಮೋಸ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ನನ್ನ ಅಕೌಂಟ್ ನಿಂದ 3 ಲಕ್ಷ 49 ಸಾವಿರ ರೂ. ವಂಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಯುವಕನೊಬ್ಬನು ದೂರು ನೀಡಿದ್ದು, ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಘಟನೆ ಬುಧವಾರ ನಡೆದಿದೆ.
ಸಾಯಗಾಂವ್ ನಿವಾಸಿ ಹಾಗೂ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಗರದ ಹಳೆ ಆದರ್ಶ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಿರುವ ನಿಲೇಶ್ ಎಂಬ ಯುವಕ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದು, ಯಾರೋ ಅಪರಿಚಿತರು ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಗೆ 'Snapcalc' ಎಂಬ ಎಪಿಕೆ ಫೈಲ್ ಕಳುಹಿಸಿ ನನ್ನಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ನನ್ನನ್ನು ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಿಂದ ಸುಮಾರು 3 ಲಕ್ಷ 49 ಸಾವಿರ ರೂ. ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನನ್ನು ಮೋಸ ಮಾಡಿರುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ.
ಈ ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಗರದ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಂ (CEN) ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.
