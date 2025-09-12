ಸೆ. 15 ರಂದು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ದಿನಾಚರಣೆ : ವೀರಶೆಟ್ಟಿ ಮಣಗೆ
ಬೀದರ್ : ಸರ್. ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೆ. 15 ರಂದು ನಗರದಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ದಿನಾಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಎಸಿಸಿಇ(ಐ) ಜಿಲ್ಲಾ ಚೇರ್ಮೆನ್ ವೀರಶೆಟ್ಟಿ ಮಣಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಇಂದು ನಗರದ ಪತ್ರಿಕಾ ಭವನದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಇಂಜಿನಿಯರ್ ದಿನಾಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿಮಿತ್ತ ಬಸವೇಶ್ವರ್ ವೃತ್ತದಿಂದ ಸರ್. ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಅವರ ಭಾವಚಿತ್ರ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು. ಮೆರವಣಿಗೆಯು ಬಸವೇಶ್ವರ್ ವೃತ್ತದಿಂದ, ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೃತ್ತ ಹಾಗೂ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ವೃತ್ತದ ಮೂಲಕ ರಂಗಮಂದಿರಕ್ಕೆ ತಲುಪುತ್ತದೆ ಎಂದರು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಬಿ. ಗುಂಗೆ, ಉದ್ಘಾಟಕರಾಗಿ ಶಿವಶಂಕರ್ ಕಾಮಶೆಟ್ಟಿ, ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಜಾಲನಾದ ವಲ್ಲಭ ಪಾತುರಕರ್ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಹಾಗೂ ಡಿಪ್ಲೊಮೊದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸುವರು ಎಂದು ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಸಂಘಟನೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಶೋಕ್ ಉಪ್ಪೆ, ಖಜಾಂಚಿ ಓಂಕಾರ್ ಪಾಟೀಲ್, ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಪಾಟೀಲ್, ಪ್ರಶಾಂತ್ ಹಾಗೂ ಅಮಿತಕುಮಾರ್ ಇದ್ದರು.