ಬೀದರ್ನಲ್ಲಿ ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆ; ಜನಜೀವನ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತ
ಬೀದರ್ : ಜಿಲ್ಲಾದ್ಯಂತ ರಾತ್ರಿಯಿಂದ ಧಾರಾಕಾರವಾಗಿ ಮಳೆ ಸುರಿಯುತ್ತಿದ್ದು, ಜನಜೀವನ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾಗಿದೆ. ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಜನರು, ವಾಹನಗಳು ರಸ್ತೆಗಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ.
ಮಂಗಳವಾರ ಸಾಯಂಕಾಲಕ್ಕೆ ಮಳೆ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು, ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸುರಿಯುತ್ತಿದೆ. ರೈತರು ಬೆಳೆದ ಹೆಸರು, ಉದ್ದು ಬೆಳೆಗಳ ರಾಶಿ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಮಳೆ ಈ ಧಾರಾಕಾರವಾಗಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲ ಬೆಳೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.
ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಸುರಿದ ಮಳೆಗೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಲವು ಕಡೆಗೆ ಹಾನಿ ಸಂಭವಿಸಿತ್ತು. ಮನೆಗಳು ಬಿದ್ದಿದ್ದವು. ಕೆಲವು ಕಡೆಗೆ ಹೆಸರು, ಉದ್ದು, ಸೋಯಾ ಮತ್ತು ತೊಗರಿ ಬೆಳೆಗಳು ನಾಶವಾಗಿತ್ತು. ಹಳ್ಳ ಕೊಳ್ಳವೆಲ್ಲ ತುಂಬಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದ್ದವು. ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆಗೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೊಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದವು. ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ಮಳೆ ಸುರಿಯುತ್ತಿದ್ದು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹಾನಿಯಾಗುವ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.
