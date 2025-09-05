ಮಿಲಾದುನ್ನಭಿ ಹಬ್ಬವು ಶಾಂತಿ, ಸೌಹಾರ್ದತೆ, ಸಹೋದರತ್ವದ ಹಬ್ಬವಾಗಿದೆ : ಸಚಿವ ರಹೀಮ್ ಖಾನ್
ಬೀದರ್ : ಮಿಲಾದುನ್ನಭಿ ಹಬ್ಬವು ಶಾಂತಿ, ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಮತ್ತು ಸಹೋದರತ್ವದ ಹಬ್ಬವಾಗಿದೆ. ಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಪೈಗಂಬರ್ ಅವರ ಉಪದೇಶಗಳು ಮಾನವಕುಲಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ, ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸಹೋದರತ್ವದ ದಾರಿ ತೋರಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಪೌರಡಳಿತ ಮತ್ತು ಹಜ್ ಸಚಿವ ರಹೀಮ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಇಂದು ಮಿಲಾದುನ್ನಭಿ ಹಬ್ಬದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಗರದ ಜಾಮೀಯಾ ಮಸೀದಿಯಿಂದ ಹೋರಟ ಮೆರವಣಿಗೆಯೂ ಗವಾನ್ ಚೌಕ್, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೃತ್ತ, ಬಸವೇಶ್ವರ್ ವೃತ್ತ ಮೂಲಕ ಸಾಗಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಿಲಾದುನ್ನಭಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯ ತಿಳಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಮಿಲಾದುನ್ನಭಿ ಹಬ್ಬವು ಭಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯ ಹಬ್ಬವಾಗಿದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದವರು ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿ, ಗೌರವ ಹಾಗೂ ಸಹಾನುಭೂತಿ ಹೊಂದಿ ಬಾಳಬೇಕು ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಇದು ಸಾರುತ್ತದೆ. ಧರ್ಮವು ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಪರಿಪಾಲನೆಗಾಗಿ ಇರಬೇಕು. ಪ್ರವಾದಿ ಪೈಗಂಬರ್ ಅವರ ಜೀವನ ಉಪದೇಶಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಶಾಂತಿ ಹಾಗೂ ಏಕತೆ ತರಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದರು.
ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಬ್ಬಗಳು ಧರ್ಮೀಯ ಆಚರಣೆಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಮಾನತೆ ಹಾಗೂ ಸಹಬಾಳ್ವೆ ಬಲಪಡಿಸುವ ಅವಕಾಶಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ ಅವರು, ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮೀಯರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಶಾಂತಿಯುತ, ಪ್ರಗತಿಪರ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಕೈಜೋಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೀದರ್ ನ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಗೌಸ್, ಮೌಲಾನಾ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಫಯಾಜುದ್ದಿನ್ ನಿಜಾಮಿ, ಮೌಲಾನಾ ಅತಾವುಲ್ಲಾ ಷರೀಫ್, ಮುಹಮ್ಮದ್ ಆಸಿಫೋದ್ದೀನ್, ಸೈಯದ್ ಮನ್ಸೂರ್ ಖಾದ್ರಿ ಹಾಗೂ ಗೌಸ್ ಖುರೇಶಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.