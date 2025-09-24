ಸಮೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀಸಲಾತಿಗೂ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ; ಧರ್ಮದ ಕಾಲಂನಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಾಯತ ಎಂದು ಬರೆಸಿ : ಡಾ. ಬಸವಲಿಂಗ ಪಟ್ಟದೇವರು
ಬೀದರ್ : ಸರಕಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಮೀಕ್ಷೆಗೂ ಹಾಗೂ ಮೀಸಲಾತಿಗೂ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಧರ್ಮದ ಕಾಲಂನಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಾಯತ ಹಾಗೂ ಜಾತಿ ಕಾಲಂನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಜಾತಿ ಹೆಸರು ಬರೆಸಬೇಕು ಎಂದು ಭಾಲ್ಕಿ ಹಿರೇಮಠ ಸಂಸ್ಥಾನದ ನಾಡೋಜ ಡಾ.ಬಸವಲಿಂಗ ಪಟ್ಟದೇವರು ಪ್ರಕಟಣೆ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ-2025 ರಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮಾಜದ ಬಾಂಧವರು ಇತರೆ ಎಂಬ ಕಾಲಂದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮ ಎಂದು ನಮೋದಿಸಬೇಕು. ಜಾತಿ ಕಾಲಂನಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಾಯತ ಬಣಜಿಗ, ಕುಂಬಾರ, ಹಡಪದ, ಗಾಣಿಗ, ಕುರುಬ ಹೀಗೆ ಮುಂತಾದ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಜಾತಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ಬರೆಸಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಉಪಜಾತಿಯ ಕಾಲಂನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಉಪಜಾತಿ, ಪಂಗಡ ಬರೆಸಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸರಕಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಮೀಕ್ಷೆಗೂ ಹಾಗೂ ಮೀಸಲಾತಿಗೂ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಧರ್ಮದ ಕಾಲಂನಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಾಯತ ಎಂದು ಬರೆಸುವುದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಮೀಸಲಾತಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಲಿಂಗಾಯತ ಒಳಪಂಗಡಗಳ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯ ಅಡಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಈ ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಾಳಜಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಬೇಕು. ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವವರು ತಾವು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆಯೇ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೊ ಇಲ್ಲವೊ ಎಂದು ಖಾತರಿಪಡಿಸಿದ ನಂತರವೆ ತಮ್ಮ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಬೇಕು. ಈ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಸ್ಮಿತೆಯ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿದೆ. ನಾವು ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಈ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಎದುರಿಸಿದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯ ಬೆಳೆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರದಿಂದ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಮಾನ್ಯತೆ ದೊರೆಯಬೇಕೆಂಬ ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹೋರಾಟ ಮುಂದುವರೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರು ಅನ್ಯರ ಮಾತಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡದೆ ಬಸವಾದಿ ಶರಣರ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.