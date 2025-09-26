ಯುವಕರು ವಿಕಸಿತ ಭಾರತ ಯೋಜನೆಯ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು : ಪ್ರೊ.ಬಿ.ಎಸ್.ಬಿರಾದಾರ್
ಬೀದರ್ : ಯುವಕರು ವಿಕಸಿತ ಭಾರತ ಯೋಜನೆಯ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರ, ಯುವಕರ, ಶಿಕ್ಷಕರ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲರ ಪಾತ್ರ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬೀದರ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕುಲಪತಿ ಪ್ರೊ.ಬಿ.ಎಸ್.ಬಿರಾದಾರ್ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಯುವ ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಸಚಿವಾಲಯ ಹಾಗೂ ಬೀದರ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಇವರ ಸಂಯುಕ್ತಾಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ‘ವಿಕಸಿತ ಭಾರತಲ್ಲಿ ಯುವಕರ ಪಾತ್ರ' ಎಂಬ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 2047ಕ್ಕೆ ಭಾರತ ದೇಶ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಗೊಂಡು 100 ವರ್ಷ ಆಚರಿಸಲಿರುವ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಭಾರತವು ವಿಶ್ವಗುರುವಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಶತಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.
ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಎಲ್ಲಾ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಸಾಧಿಸಬೇಕು. 27 ಪ್ರತಿಶತ ಯುವಕರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ನಮ್ಮ ದೇಶ ವಿಶ್ವಗುರುವಾಗಬೇಕು. ಸಂಶೋಧನೆ ಆಗಿರಬಹುದು, ಕೌಶಲ್ಯ ತರಬೇತಿ, ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆ, ಸೃಜನಶೀಲತೆಯಲಿ ಭಾರತ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರಬೇಕು. 47 ಪ್ರತಿಶತ ಪೆಟೆಂಟ್ ಹೊಂದಿರುವ ಚೀನಾ ಶ್ರೀಮಂತ ದೇಶವಾಗಿ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅಮೇರಿಕಾ, ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಜಪಾನ್ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸೌಥ್ ಕೋರಿಯಾ ಇದೆ. ಭಾರತ ಕೂಡಾ 2047 ರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಬೇಕು. ಭಾರತ ವಿಶ್ವಗುರುವಾಗಬೇಕಾದರೆ ದೇಶದ ಯುವಕರು ಸಧೃಢರಾಗಿ ನಿಂತು ಯುದ್ಧೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನಶೀಲರಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದರು.
ಸಂಜೀವಕುಮಾರ್ ಬಿರಾದಾರ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕುಲಸಚಿವ ಪ್ರೊ.ಪರಮೇಶ್ವರ್ ನಾಯಕ್, ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಸುರೇಖಾ, ನೆಹರೂ ಯುವ ಕೇಂದ್ರದ ಯುವ ಅಧಿಕಾರಿ ಮಯೂರಕುಮಾರ್ ಗೋರ್ಮೆ, ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸದಸ್ಯ ಸಚಿನ್ ಮಲ್ಕಾಪುರೆ, ಎನ್ಎಸ್ಎಸ್ ಸಂಯೋಜಕ ಅಧಿಕಾರಿ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಗಬಾಡಿ ಹಾಗೂ ಡಾ.ರಾಮಚಂದ್ರ ಗಣಾಪುರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಬೋಧಕ ಹಾಗೂ ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗ, ಎನ್ಎಸ್ಎಸ್ ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.