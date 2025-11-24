ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ನಟನೆಯ ಕೊನೆಯ ಚಿತ್ರ ʼಇಕ್ಕೀಸ್’ ಪೋಸ್ಟರ್ ಬಿಡುಗಡೆ
PC : NDTV
ಯೌಂಡೆ: ಕ್ಯಾಮೆರೂನ್ ನ ಸುದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪೌಲ್ ಬಿಯಾ ಸತತ ಎಂಟನೆ ಬಾರಿ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದು, ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ಭುಗಿಲೆದ್ದಿವೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಿಗೇ, ಕ್ಯಾಮರೂನ್ ನ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಇಸ್ಸಾ ಚಿರೋಮಾ ಬಕಾರಿಗೆ ತಾನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಆಶ್ರಯ ಒದಗಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಗಾಂಬಿಯಾ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತು ರವಿವಾರ ಪ್ರಕಟನೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಗಾಂಬಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿ ಸಚಿವಾಲಯ, “ಕ್ಯಾಮರೂನ್ ನ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಚಿರೋಮಾ ತಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ನ.7ರಂದು ಆಗಮಿಸಿದ್ದು, ಅವರ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಗೊಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕೇವಲ ಮಾನವೀಯ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ನೀಡಲಾಗಿದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.
ಕ್ಯಾಮರೂನ್ ನಲ್ಲಿನ ಚುನಾವಣೋತ್ತರ ಹಿಂಸಾಚಾರವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿ, ಅಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯುತ ಮತ್ತು ರಾಜಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾಂತೀಯ ಪಾಲುದಾರ ದೇಶವಾದ ನೈಜೀರಿಯಾದಂತಹ ದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದೂ ಈ ಪ್ರಕಟನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಚಿರೋಮಾ ಗಾಂಬಿಯಾದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರ ವಕ್ತಾರ ಅಲೀಸ್ ನಿಕೋಮ್ ರವಿವಾರ ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.