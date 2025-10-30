ಮೈಮ್ ರಮೇಶ್, ಕೋರಿನ್ ಆಂಟೊನಿಯಟ್ ರಸ್ಕೀನಾ, ಸಿಂಧು ಗುಜರನ್, ಡಾ. ಪಿ.ವಿ. ಶೆಟ್ಟಿ, ಉಮೇಶ್ ಪಂಬದರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ
ಮಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯ ಸರಕಾರವು 2025ನೇ ಸಾಲಿನ ‘ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ’ಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದು, ಮೈಮ್ ರಮೇಶ್(ರಂಗಭೂಮಿ), ಕೋರಿನ್ ಆಂಟೊನಿಯಟ್ ರಸ್ಕೀನಾ (ಸಮಾಜಸೇವೆ) ಹಾಗು ಸಿಂಧು ಗುಜರನ್ ಅವರು ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಮೈಮ್ ರಮೇಶ್ (ರಂಗ ಭೂಮಿ) :-
ಮೂಲತಃ ಮೈಸೂರು ರಂಗಾಯಣದ ಹಿರಿಯ ರಂಗಕರ್ಮಿಯಾಗಿರುವ ಮೈಮ್ ರಮೇಶ್ 35 ವರ್ಷಗಳ ರಂಗ ಭೂಮಿ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬೀದಿನಾಟಕಗಳ ಮೂಲಕ ಜನಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿರುವ ಇವರು ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ, ಅರಸೀಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯ ಎಂಬ ರಂಗ ತಂಡ ಕಟ್ಟಿ ರಂಗ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾಸರಗೋಡಿನಲ್ಲಿ ಗಡಿನಾಡು ಕಲಾವಿದರು ಎಂಬ ತಂಡ ಕಟ್ಟಿ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ರಂಗಭೂಮಿ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಿ ದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಜಿಪಿಐಆರ್ ರಂಗಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ಯುವಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಬೆಳಕಿಗೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದನಾಗಿ 12ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಲು ಶುರು ಮಾಡಿದ ಮೈಮ್ ರಮೇಶ್ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ ಜತೆಗೆ ಆಧುನಿಕ ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲೂ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈವರೆಗೆ 60ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿ ದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಯೂ ಮಿಸ್ಟರ್ ಗ್ಲಾಡ್, ಧರ್ಮಾಪುರಿಯ ಶ್ವೇತವೃತ್ತ, ಡಾಲ್ಹೌಸ್, ಸೀತಾಮಾಧವನ ಸಲ್ಲಾಪ, ತ್ರಿ ಪೆನ್ನಿ ಓಪೇರಾ, ಕತ್ತಲೆದಾರಿದೊರೆ ನಾಟಕಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿ.ವಿ.ಕಾರಂತರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸಿ.ಬಸವಲಿಂಗಯ್ಯ, ಪ್ರಕಾಶ್ ಬೆಳವಾಡಿ ಸಹಿತ ರಂಗಭೂಮಿಯ ಹಿರಿಯರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾಟಕ ಅಕಾಡಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, 2016ರಲ್ಲಿ ಚಂದನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಚೆನ್ನೈ ಕಲೈಸೆಲ್ವಂ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯೂ ರಮೇಶ್ಗೆ ಸಂದಿದೆ.
ಕೋರಿನ್ ಆಂಟೊನಿಯಟ್ ರಸ್ಕೀನಾ (ಸಮಾಜಸೇವೆ):-
ಕೋರಿನ್ ಆಂಟೊನಿಯಟ್ ರಸ್ಕೀನಾ ಮಂಗಳೂರಿನ ವೈಟ್ಡವ್ಸ್ ಮನೋವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ನಿರ್ಗತಿಕರ ಮನೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕಿ. 1990ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಸುಮಾರು 415 ಮಂದಿ ಮಾನಸಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಗುಣಮುಖರಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಮರಳುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸುಮಾರು 1500 ಮಂದಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಹೊಸಜೀವನ ರೂಪಿಸಿದ ಕೀರ್ತಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ.
ಎಳೆಯ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲೇ ತಂದೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಕೋರಿನ್ಗೆ ತಾಯಿ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಿ ಬೆಳೆಸಿದರು. ಮದುವೆಯಾದರೂ ಮಕ್ಕಳಾಗದ ಕೊರಗಿನಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ನಿರಾಶ್ರಿತರು, ನಿರ್ಗತಿಕರಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ನೀಡಿದರು. ಬಳಿಕ ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದಾಗ ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ನಿರಾಶ್ರಿತರ ಸೇವೆಗೆ ಮನೆ ನಿರ್ಮಿಸಿ ದರು. ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಿಂದ ಈ ನಿರ್ಗತಿಕರನ್ನು ತಂದು ಅವರ ಉಪಚಾರ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸೇವೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರು.
ಮರೋಳಿಯಲ್ಲಿ 2019ರಲ್ಲಿ 200 ಬೆಡ್ನ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದೀಗ 147 ಮಂದಿ ನಿರ್ಗತಿ ಕರು ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಣಿಪುರದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಜನಾಂಗಿಯ ಸಂಘರ್ಷದಿಂದ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ವಂಚಿತ ರಾದ 70 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಸತಿ, ವಸ್ತ್ರ ಸಹಿತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿಂಧು ಗುಜರನ್ (ದೈವಾರಾಧನೆ):-
ಮುಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅತಿಕಾರಿಬೆಟ್ಟು ನಿವಾಸಿಯಾಗಿರುವ 80ರ ಹರೆಯದ ಸಿಂಧು ಗುಜರನ್ ದೈವಾರಾಧನೆ- ಪಾಡ್ದನ ಹಾಡುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ 60 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜುಮಾದಿ, ಜಾರಂದಾಯ, ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಪಂಜುರ್ಲಿ, ಕಾಂತಾಬಾರೆ ಬೂದಾಬಾರೆ, ಸಿರಿ ಸಂಧಿ, ಓಬೇಲೆ ಹಾಡುಗಳು, ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಡುವ ಪಾಡ್ದನಗಳು ಹಾಗೂ ದೈವದ ಚರಿತೆಗಳನ್ನು ಹೇಳುವುದರಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಳ್ಕುಂಜ ಜುಮಾದಿ, ಕರ್ನಿರೆ ಜಾರಂದಾಯ, ಕಾರ್ನಾಡ್ ಧರ್ಮಸಾನ, ಸಸಿಹಿತ್ಲು ಗರೋಡಿ, ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಪಾಂಗಾಳ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಪಂಜುರ್ಲಿ, ಕಾಪು ಕಲ್ಯಾಲ್ ಬೀಡು ಪಂಜುರ್ಲಿ, ಬಪ್ಪನಾಡು ಬೊಬ್ಬರ್ಯ ಮತ್ತಿತರ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ದೈವಾರಾಧನೆಗೆ ಪಾಡ್ದನಗಳನ್ನು ಹಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾನಪದ ಅಕಾಡಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಪಂಬದ ಯಾನೆ ದೈವಾದಿಗರ ಸಮಾಜ ಸಂಘ, ಅತಿಕಾರಿಬೆಟ್ಟು ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘ, ಬಾಕ್ಯಾರಕೋಡಿ ಕಾಂತಬಾರೆ ಬೂದಬಾರೆ ಗರಡಿ, ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಶನಲ್, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಲಯನ್ಸ್ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತಿತರ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಡಾ. ಪಿ.ವಿ. ಶೆಟ್ಟಿ:-
ಮುಂಬೈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಡಾ. ಪಿ.ವಿ. ಶೆಟ್ಟಿ. ಮುಂಬೈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ (ಎಂಸಿಎ) ಮಾಜಿ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪಿ.ವಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಲವು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರಾಗಿರುವ ಅವರು ತನ್ನ ಕ್ಲಬ್ ಮೂಲಕ ಹಲವು ಯುವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೂಲತ: ಮುಲ್ಕಿಯ ಪಿ.ವಿ. ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು 2011-18 ಮತ್ತು 2007 -2009 ಎರಡು ಅವಧಿಗೆ ಮುಂಬೈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು.
ವೈದ್ಯಕೀಯ ವ್ಯವಹಾರ, ಕ್ರೀಡೆ, ಸಮಾಜಸೇವೆ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಉಮೇಶ್ ಪಂಬದ:-
ಮಂಗಳೂರಿನ ಕೊಂಚಾಡಿ ಗಂಧಕಾಡು ನಿವಾಸಿ ಉಮೇಶ್ ಪಂಬದ ಅವರು 59ರ ಹರೆಯದವರು. ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ದೈವಾರಾಧನೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರಿಂದ ಬಳುವಳಿಯಾಗಿ ಪಡೆದು ದೈವ ನರ್ತಕರಾಗಿ 45 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.