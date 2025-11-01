ಸೂರಲ್ಪಾಡಿ: ಅಲ್ಖೈರ್ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ
ಮಂಗಳೂರು: ಸೂರಲ್ಪಾಡಿಯ ಅಲ್ಖೈರ್ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ವನ್ನು ಶನಿವಾರ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಎಸ್ಎಫ್ಎ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಮೀರ್ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಧ್ವಜಾರೋಹಣಗೈದರು.
ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅಬ್ದುಲ್ ಮಜೀದ್ ಸೂರಲ್ಪಾಡಿ, ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶೈಖಬ್ಬ ಅಶ್ರಫ್, ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್, ಸದರ್ ಮುಅಲ್ಲಿಂ ಇಲ್ಯಾಸ್ ನಿಜಾಮಿ, ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಕಲಂದರ್ ಬೀವಿ ಅವರು ಕನ್ನಡದ ಪರಂಪರೆ, ಅದರ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಭಾಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮುಶ್ತಾಕ್ ಸಾದ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶೈಖ್ ಮುಖ್ತಾರ್, ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಬಿ.ಎಸ್. ಶರೀಫ್, ಸಂಚಾಲಕ ಅಲಿ ಅಬ್ಬಾಸ್, ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಆರ್.ಎಸ್. ಮುಹಮ್ಮದ್ ಟಿ.ಎಸ್. ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್, ಗ್ರಾಪಂ ಸದಸ್ಯ ಆರ್.ಎಸ್. ಇರ್ಫಾನ್, ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
ಶಿಕ್ಷಕಿ ಶಿವಾನಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ನಾದಿಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಿಸಿದರು, ಶಿಕ್ಷಕಿ ಪ್ರೀತಿ ವಂದಿಸಿದರು.
