ನ.14ರಿಂದ 16ರವರೆಗೆ ಕಾಜು ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಸಮ್ಮೇಳನ
ಮಂಗಳೂರು : ಕರ್ನಾಟಕ ಗೋಡಂಬಿ ತಯಾರಕರ ಸಂಘ (ಕೆಸಿಎಂಎ)ದಿಂದ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಗೋಡಂಬಿ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದ 100ನೇ ವರ್ಷದ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ‘ಕಾಜು ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಸಮ್ಮೇಳನ -2025’ ನ.14ರಿಂದ 16ರವರೆರಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ಕೆಸಿಎಂಎ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಎ .ಕೆ.ರಾವ್ ಅವರು, ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಗೋಡಂಬಿ ಕಾರ್ಖಾನೆಯನ್ನು 1925 ರಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಂಪನಿ ಪಿಯರ್ಸ್ ಲೆಸ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಿತ್ತು ಎಂದರು.
ಈ ಗೋಡಂಬಿ ಕಾರ್ಖಾನೆಯನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಜೆಪ್ಪುವಿನಲ್ಲಿ ಮೈದಾನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಆರಂಭಿಕ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಗೋಡಂಬಿಯನ್ನು ಚಹಾ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಮರದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಿನ್ಗೆ ರಫ್ತು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತು ನಂತರ ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ಸಾಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. 1930ರಲ್ಲಿ, ಮೊದಲ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ನಾವೀನ್ಯತೆ - ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್-ಇನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ಟಿನ್ ಕಂಟೇನರ್ಗಳು - ಗೋಡಂಬಿ ರಫ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದವು. ಇದು ಗೋಡಂಬಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರವರ್ತಕನಾಗಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಯಾಣದ ಆರಂಭವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
1940 ರಲ್ಲಿ ಐದು ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿಂದ, ಉದ್ಯಮವು ಮಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 250ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಗೋಡಂಬಿ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು 70,000 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ (1970-1980) ನಿಂದ ಇಂದು 500,000 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಭಾರತದ ಒಟ್ಟು ಗೋಡಂಬಿ ಸಂಸ್ಕರಣೆಯ ಶೇ.25ರಷ್ಟಿದೆ. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನವಮಂಗಳೂರು ಬಂದರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (ಎನ್ಎಂಪಿಎ) ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ. ಎನ್ಎಂಪಿಎ ಮೂಲಕ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಗೋಡಂಬಿ ಗೋವಾ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಕೇರಳ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಪೂರೈಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದವರು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಕಾಜು ಸಮ್ಮೇಳನದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ ನ.14ರಂದು ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಕಾರ್ಮಿಕ, ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಎಂಎಸ್ಎಂಇ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವೆ ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ ಯವರು ನೆರೆವೇರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯ ಸಂಸದ ಡಿ.ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಗಡೆ, ವಿಧಾನಸಭಾ ಸ್ಪೀಕರ್ ಯು.ಟಿ.ಖಾದರ್, ಶಾಸಕ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್, ಶಾಸಕರು, ಎನ್ಎಂಪಿಎ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ. ವೆಂಕಟ್ರಮಣ ಅಕ್ಕರಾಜು, ಸ್ಪೇನ್ನ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಶೋಕ್ ಕ್ರಿಶನ್, ಟಿಜಿ ಗ್ರೂಪ್ನ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ವಾಸುದೇವ ಬಾರ್ಕೂರ್, ಪೂರೈಕೆ ಜಾಲದ ತಜ್ಞ ರೆನೆ ಗೌಡ್ರಿಯನ್ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ 120 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಳಿಗೆಗಳು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಗೋಡಂಬಿ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಭಾರತ ಮತ್ತು ವಿಯೆಟ್ನಾಂನ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ನವೀನ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಿವೆ. ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮ ತಜ್ಞರು ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವ್ಯಾಪಾರದಿಂದ ಇ-ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ತ್ವರಿತ ವಾಣಿಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದು,ದೇಶೀಯ ಬಳಕೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಕುರಿತಂತೆ ಚರ್ಚಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದವರು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಗೋಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಜು ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ಸಂಚಾಲಕ ಕಲ್ಬಾವಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾವ್, ಕೆಸಿಎಂಎ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ತುಕಾರಾಂ ಪ್ರಭು, ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಗಣೇಶ್ ಕಾಮತ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಮಿತ್ ಪೈ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
ಈ ವರ್ಷದ ಎಪ್ರಿಲ್ನಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ವರೆಗೆ 345,133 ಮೆ. ಟನ್ ಎನ್ಎಂಪಿಐ ಮೂಲಕ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಆಮದು 238,880 ಮೆ. ಟನ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇದು ದಾಖಲೆಯ ಶೇ. 44 ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿದೆ. ಪೂರ್ವ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಋತುವು ಇದೀಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಈ ವರ್ಷ ಆಮದು 520,000 ಮೆ. ಟನ್ ದಾಟುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಮಂಗಳೂರಿನ ಗೋಡಂಬಿ ಈಗ ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
-ಪ್ರಕಾಶ್ ಕಲ್ಬಾವಿ, ಸಂಚಾಲಕರು, ಕಾಜು ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ.
ಕರ್ನಾಟಕ ಕಚ್ಚಾ ಗೇರು ಬೀಜದ ಹಬ್ :
ಕರ್ನಾಟಕವು ವಿಯೆಟ್ನಾಂ, ಆಫ್ರಿಕಾ ದೇಶಗಳಿಂದ ಎನ್ಎಂಪಿಎ ಮೂಲಕ ಕಚ್ಚಾ ಗೋಡಂಬಿಯನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಚ್ಚಾ ಗೇರುಬೀಜವನ್ನು ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಚ್ಚಾ ಗೋಡಂಬಿ ಸಂಸ್ಕರಣೆಗೊಂಡು ಸುಮಾರು 50ರಿಂದ 60 ಗ್ರೇಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಕ್ತ 12 ಗ್ರೇಡ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಉಳಿದ ಗ್ರೇಡ್ಗಳಿಗೂ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ದೇಶವು ಗೋಡಂಬಿ ಸಂಸ್ಕರಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ದೇಶವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮೌಲ್ಯವರ್ಧಿತ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಹೊರ ದೇಶಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ದೇಶೀಯವಾಗಿಯೂ ಉತ್ತಮ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ.
-ಎ.ಕೆ. ರಾವ್, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕೆಸಿಎಂಎ.