ದ.ಕ. ಜಿಲ್ಲಾ ಅಪೌಷ್ಟಿಕ ಮಕ್ಕಳ ಪುನಶ್ಚೇತನ ಕೇಂದ್ರದ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳ ರಕ್ಷಣಾ ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಅಸಮಾಧಾನ
ಮಂಗಳೂರು : ವೆನ್ಲಾಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿರುವ ದ.ಕ. ಜಿಲ್ಲಾ ಅಪೌಷ್ಟಿಕ ಮಕ್ಕಳ ಪುನಶ್ಚೇತನ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಶುಕ್ರವಾರ ದಿಢೀರ್ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳ ರಕ್ಷಣಾ ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಶಿಧರ ಕೋಸಂಬೆ ಅವರು ಅಲ್ಲಿನ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಂಡು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಅಪೌಷ್ಟಿಕ ಮಕ್ಕಳ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುವ ಆಹಾರವನ್ನು ಖುದ್ದು ಸೇವಿಸಿ ಗುಣಮಟ್ಟ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಶಶಿಧರ ಕೋಸಂಬೆಯವರು, ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದ ಮಕ್ಕಳ ಪೋಷಕರ ಜತೆ ಮಾತನಾಡಿ ಮಾಹಿತಿ ಕಲೆ ಹಾಕಿದರು.
ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗುವ ಅಪೌಷ್ಟಿಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ತಾಯಿಗೆ ದಿನಬತ್ತೆಯಾಗಿ 370 ರೂ. ಗಳನ್ನು ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿ ಆಗಸ್ಟ್ನಿಂದ ಸುತ್ತೋಲೆಯನ್ನು ಸರಕಾರ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದರೂ ವೆನ್ಲಾಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಕೇಂದ್ರದ ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹಿಂದಿನ ದರ 100 ರೂ. ಗಳೆಂಬುದಾಗಿ ನಮೂದಿಸಿದ್ದನ್ನು ಕಂಡು ಕೇಂದ್ರದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರನ್ನು ಶಶಿಧರ ಕೋಸಂಬೆ ತರಾಟೆಗೈದರು.
ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿರುವ ಕುರಿತಂತೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡದಿರುವ ಬಗ್ಗೆಯೂ ತೀವ್ರ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಅವರು, ಕೇಂದ್ರದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಧಿಕಾರಗಳಿಗೆ ಶೋಕಾಸು ನೋಟೀಸು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ವೆನ್ಲಾಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಡಾ.ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್ಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದರು.
ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಹಸಿಗೂಸುಗಳಿಗೆ ತುರ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಒದಗಿಸುವ ತೀವ್ರ ನಿಗಾ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ ಅವರು ಬಳಿಕ ಲೇಡಿಗೋಶನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭ ಸುದ್ದಿಗಾರರ ಜತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ‘ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಮೈಸೂರು, ಚಾಮರಾಜನಗರದ ಬಳಿಕ ಇಂದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ. ಆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗಿಂತ ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳ ರಕ್ಷಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಆದರೆ, ಅಂದುಕೊಂಡಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ. ತೀವ್ರ ನಿಗಾಘಟಕದಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ 24 ಗಂಟೆಯೂ ಹವಾನಿಯಂತ್ರಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಬೇಕು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹವಾನಿಯಂತ್ರಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಘಟಕದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿಗೆ ನೋಟೀಸು ನೀಡುವಂತೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ವೆನ್ಲಾಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಅಧೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದರು.
ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕೂಡಾ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿಲ್ಲ. ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಮಗು ಕಳವಿನ ವಿಚಾರ ಇರುವಾಗ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಕ ಸಿಸಿಕ್ಯಾಮರಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆಯಿಂದ ಬಳಲುವ 28 ಮಂದಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪುನರ್ವಸತಿ ಒದಗಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಸರಕಾರವು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಮಕ್ಕಳ ಆರೈಕೆಗಾಗಿ ಕಟ್ಟಡ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಬೆಡ್, ವೈದ್ಯರಿಗೆ ವೇತನ, ಅಗತ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ಇಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾತಿಯೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ಹಿಂದಿನ ದಾಖಲಾತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಕೂಡಾ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿಲ್ಲ. ಕೇಂದ್ರದ ಡಯಟಿಶಿಯನ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೇ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ, ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ, ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ, ಸರಕಾರದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು ದುರ್ದೈವ’ ಎಂದವರು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀಡುವ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರವನ್ನು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅದು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಇದ್ದಂತೆ ಕಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಪೌಷ್ಟಿಕತೆಯಿಂದ ಬಾಳಬೇಕು ಎಂಬುದು ರಾಜ್ಯ ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳ ರಕ್ಷಣಾ ಆಯೋಗದ ಆಶಯ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಜವಾಬ್ಧಾರಿಯಿಂದ ವರ್ತಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿ, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ನೋಟೀಸು ನೀಡುವಂತೆ ವೆನ್ಲಾಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದವರು ಹೇಳಿದರು.
ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ತಿಮ್ಮಯ್ಯ, ವೆನ್ಲಾಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಡಾ.ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್, ಆರ್ಸಿಎಚ್ಒ ಡಾ.ರಾಜೇಶ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
3 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವರದಿ ನೀಡದಿದ್ದರೆ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು :
‘ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ ಪುನಶ್ಚೇತನ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ವೇಳೆ ಗಮನಿಸಿರುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ, ಮೂರು ದಿನದೊಳಗೆ ಮಕ್ಕಳ ದಾಖಲಾತಿಗೆ ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಮುಂದೆ ಏನೆಲ್ಲಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ ಆಯೋಗವು ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಿದೆ. ಜತೆಗೆ ಸಬಂಧಪಟ್ಟವರಿಗೆ ಸಮನ್ಸ್ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಕರೆಸಿಕೊಂಡು ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗುವುದು.’
-ಶಶಿಧರ ಕೋಸಂಬೆ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ರಾಜ್ಯ ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳ ರಕ್ಷಣಾ ಆಯೋಗ.