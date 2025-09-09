ಕುಂಜತ್ತಬೈಲ್ : ಅತ್ರಬೈಲ್ ಮಸ್ಜಿದುಲ್ ರಹಮಾನ್ ನಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿಯ ಶೀಟ್, ಇಂಟರ್ ಲಾಕ್ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ
ಮಂಗಳೂರು: ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಮಾಜಿ ಉಪಮಹಾಪೌರರಾಗಿದ್ದ ದಿ. ಮುಹಮ್ಮದ್ ಕುಂಜತ್ತಬೈಲ್ ರವರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಯು.ಟಿ.ಖಾದರ್ ರವರ ವತಿಯಿಂದ ಮಸ್ಜಿದುಲ್ ರಹಮಾನ್ ಅತ್ರಬೈಲ್, ಕುಂಜತ್ತಬೈಲ್ ಮಸೀದಿಯ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿಯ ಶೀಟ್ ಮತ್ತು ಮಸೀದಿಯ ವಠಾರಕ್ಕೆ ಇಂಟರ್ ಲಾಕ್ ಅಳವಡಿಕೆಯ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಮಸೀದಿ ವಠಾರ ದಲ್ಲಿ ಜರುಗಿತು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಲ್ಲಿ ಮ.ನ.ಪಾ ಮಾಜಿ ಮಹಾ ಪೌರರಾದ ಶಶಿಧರ ಹೆಗ್ಡೆ, ಹರಿನಾಥ್, ಮಹಾಬಲ ಮಾರ್ಲ, ಭಾಸ್ಕರ ಮೊಯ್ಲಿ, ಸಿದ್ದೀಖ್ ಜುಮಾ ಮಸೀದಿಯ ಖತೀಬರಾದ ಬಹು|ಅಸ್ಸಯಿದ್ ಅಬ್ದುಲ್ ರಹಮಾನ್ ಸಅದಿ, ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಮ.ನ.ಪಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶರತ್ ಕುಮಾರ್, ಲತೀಫ್ ಕಂದಕ್, ಮಾಜಿ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸಾಲಿಯಾನ್, ಸಾಮರಸ್ಯ ಮಂಗಳೂರು ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಮಂಜುಳಾ ನಾಯಕ್, ರೆಹಮಾನ್ ಖಾನ್ ಕುಂಜತ್ತಬೈಲ್, ಮಸ್ಜಿದ್ ಅದ್ಯಕ್ಷ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅತ್ರಬೈಲ್, ಮಸೀದಿ ಗುರುಗಳಾದ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಮುಸ್ಲಿಯಾರ್, ಹಂಝ, ನ್ಯಾಯವಾದಿ ಮುಕ್ತಾರ್, ದ.ಕ ಜಿಲ್ಲಾ ವಕ್ಫ್ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯ ಸೈಯ್ದುದ್ದೀನ್, ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸದಸ್ಯ ಸಮರ್ಥ್ ಭಟ್,ಸುನಿಲ್ ಬಜಿಲಕೇರಿ, ರಾಜೇಶ್, ನೀತ್ ಶರಣ್,ಮೌಲಾ ಸಾಬ್ ಮುಂತಾದವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.