ಮಂಗಳೂರು | ನಿಝಾಮ್ ಎನ್ಆರ್ ಐ ಕಪ್ 2025 : ಕಂದಕ್ ರೈಡರ್ಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್
ಮಂಗಳೂರು : ನಗರದ ಕಂದಕ್ ಪರಿಸರದ ಗಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಿಝಾಮ್ ರವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಎನ್ ಆರ್ ಐ ಕಪ್ - 2025 ಸೀಸನ್ -3 ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಂದಕ್ ರೈಡರ್ಸ್ ತಂಡ 'ಸೂಪರ್ ಓವರ್' ಮೂಲಕ ಜಯ ಗಳಿಸಿ ಸತತ 2ನೇ ಬಾರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಕಂದಕ್ 'ಎಮಿರೆಟ್ಸ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್' ಸೂಪರ್ ಓವರ್ ನಲ್ಲಿ ಎಡವಿ ರನ್ನರ್ ಆಪ್ ಆಯಿತು.
ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೋರಿದ ಚಾಂಪಿಯನ್ ನಾಯಕ ನಿಯಾಝ್ ಮುರ್ಶದ್, ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ದಾಂಡಿಗನಾಗಿ ಜಾಫರ್ ಸಾದಿಕ್, ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್ ದಾರನಾಗಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಹಸನ್ ಮತ್ತು ಸರಣಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬೆನ್ನಲುಬಾಗಿ ತಂಡವು ಫೈನಲ್ ವರೆಗೆ ತಲುಪಲು ಶ್ರಮಿಸಿದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಆರಿಫ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.
ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಎನ್ ಆರ್ ಐ ಉದ್ಯಮಿ ಶಬಾಝ್ ಕಂದಕ್, ಸ್ಥಳೀಯ ಉದ್ಯಮಿಗಳಾದ ಸಾಲಿ, ಫೈಸಲ್ ಕಂದಕ್, ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್, ಹಿರಿಯರಾದ ಕೆ ಪಿ ಮೊಯಿದೀನ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಅಶ್ಫಾನ್ ಮೊಗರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿರೂಪಣೆ ಮತ್ತು ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು.
ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ವೀಕ್ಷಕರಾಗಿ ಮಂಗಳೂರು ಮೀಡಿಯಾ ಮಾಲಕ ಸಲಾಂ, ಟೂರ್ನಿಗೆ ಅಂಪೈರ್ ಆಗಿ ಮುಸ್ತಫಾ ಬೋಳಾರ್ ಹಾಗೂ ಮುಜೀಬ್ ಕಂದಕ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
ಪಿಝ್ಝಾವ್ಯಾಲಿ ಮಾಲಕರಾದ ಅಫ್ನಾನ್ ಕಂದಕ್, ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಶಕೀಬ್, ಮುಕ್ತಾರ್, ರಾಜು, ಪ್ರದೀಪ್, ಫಾಹಿಮ್ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದರು.