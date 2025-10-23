ಎಜುಕೇಶನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ನಿಂದ ʼಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಶಾಲೆʼಗೆ ಮಂಗಳೂರಿನ ʼಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಹ-ಶಿಕ್ಷಣ ಶಾಲೆʼ ಪ್ರಶಸ್ತಿ
ಮಂಗಳೂರು: ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಯಾದ ಎಜುಕೇಶನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ನಿಂದ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಶಾಲೆಯು "ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಹ-ಶಿಕ್ಷಣ ಶಾಲೆ" ಎಂಬ ಗೌರವವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಅ.15 ರಂದು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯು ಅಸಾಧಾರಣ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಶಾಲೆಯ ಅಚಲ ಬದ್ಧತೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.
ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಶಾಲೆಯು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಗ್ರ ಸಹ-ಶಿಕ್ಷಣ ಶಾಲೆಯಾಗಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ.
