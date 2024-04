ಗುವಾಹತಿ: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ಸಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಎಲ್ಲೆಯನ್ನು ದಾಟಿ ಪಕ್ಷದ ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಬದಲಿಸಿರುವುದು ಪ್ರಸಕ್ತ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಂಥ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ನಾಯಕರ ಪೈಕಿ ಅಸ್ಸಾಂ ಪ್ರದೇಶ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಂಜನ್ ದತ್ತಾ ಅವರ ಪುತ್ರಿ ಹಾಗೂ ಅಸ್ಸಾಂ ಪ್ರದೇಶ ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ಅಂಕಿತಾ ದತ್ತಾ ಪ್ರಮುಖರು.

ಅವರ ಜತೆಗೆ ಎರಡು ಬಾರಿಯ ಶಾಸಕ ಹಾಗೂ ಅಸ್ಸಾಂ ಪ್ರದೇಶ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯ ಪುತ್ರ ಮನಾಶ್ ಬೋಹ್ರಾ ಕೂಡಾ ಬಿಜೆಪಿಯ ಯುವ ವಿಭಾಗದ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅಸ್ಸಾಂನ ರಾಜಕೀಯ ಚಿತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಹೊಸಪೀಳಿಗೆಯ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಯ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಇದಾಗಿದೆ.

ಪಕ್ಷ ಬದಲಾಯಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ ಮನಾಶ್, "ನನ್ನ ತಂದೆ ನನ್ನನ್ನು ಮನವೊಲಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ಆದರೆ ನಾನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಿಡುವ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡೆ. ನಾವು ಅದೇ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದರೂ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಭಿನ್ನ. 2024ರ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು 2026ರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಮರಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಂದೆ ನಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಸುಧೀರ್ಘಕಾಲ ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೆಸುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಕಳೆದ ಎಂಟು- ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷಗಳು ತೀರಾ ಕಠಿಣವಾಗಿದ್ದವು ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಅವರು, ಜನತೆಯ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಲು ನಾನು ವಿಫಲವಾದೆ. ನನ್ನ ಯೋಚನೆಗಳು ತಂದೆಗಿಂತ ಭಿನ್ನ. ಸರ್ಕಾರದ ನೆರವಿನೊಂದಿಗೆ ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ನನ್ನ ಬಯಕೆ ಎಂದರು.

ಮೂರನೇ ಪೀಳಿಗೆಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕಿಯಾಗಿರುವ ಅಂಕಿತಾ, ತಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಭ್ರಮನಿರಸನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. "ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ರಾಹುಲ್ಗಾಂಧಿಯವರನ್ನು ಬ್ರಾಂಡ್ ಆಗಿ ಬಿಂಬಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿದೆ. ನನ್ನಂಥ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಮಾತನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಮನವರಿಕೆಯಾಗಿದೆ" ಎಂದರು. ಪ್ರದೇಶ ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಬಿ.ವಿ. ತಮಗೆ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತ್ತಿದಾರೆ ಎಂದೂ ಅವರು ಆರೋಪಿಸಿದರು.

Delighted to welcome over 1000 Congress leaders and workers who officially joined @BJP4Assam today in Amguri, Sivasagar.#PhirEkBaarModiSarkar@ToponKumarGogo1 @angkitadutta pic.twitter.com/hGA5yODJA5