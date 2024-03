ಫೆಲೆಸ್ತೀನಿ ಪ್ರತಿರೋಧ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಲೈಂಗಿಕ ಹಿಂಸಾಚಾರವನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದರೆಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ‘ದಿ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಟೈಮ್ಸ್(ಎನ್‌ವೈಟಿ)’ನ ಮುಖಪುಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿದ್ದ ಲೇಖನದಿಂದಾಗಿ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಬಳಗದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಹಗರಣವೊಂದು ಭುಗಿಲೆದ್ದಿದೆ. ‘ಸ್ಕ್ರೀಮ್ಸ್ ವಿಥೌಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್’ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಲೇಖನವು ತೀಕ್ಷ್ಣ ಟೀಕೆಗಳಿಗೆ ತುತ್ತಾಗಿದೆ. ಈ ಟೀಕೆಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅದರ ಲೇಖಕರು ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಸಂಭಾವ್ಯ ಪಕ್ಷಪಾತಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿವೆ.

ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದ ಅನುಭವವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಬರೆದಿರುವ ಇಸ್ರೇಲಿ ಚಿತ್ರನಿರ್ಮಾಪಕಿ ಅನಾತ್ ಶ್ವಾರ್ಝ್ ಅವರು ವಿವಾದದ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಸ್ರೇಲಿ ಮಿಲಿಟರಿಯ ಗುಪ್ತಚರ ಘಟಕದೊಂದಿಗೆ ಅವರ ಸಂಬಂಧಗಳು ಲೇಖನವನ್ನು ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿರಬಹುದಾದ ಸಂಭಾವ್ಯ ಪಕ್ಷಪಾತಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿವೆ. ಶ್ವಾರ್ಝ್ ಅವರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಯು ಫೆಲೆಸ್ತೀನಿಯರ ವಿರುದ್ಧ ಜನಾಂಗೀಯತೆ ಮತ್ತು ಹಿಂಸಾಚಾರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಅವರು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದರು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಇದು ವಿಷಯವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಂಕೀರ್ಣಗೊಳಿಸಿದೆ.

ಅ.7ರಂದು ಇಸ್ರೇಲ್ ಮೇಲೆ ನಡೆದಿದ್ದ ದಾಳಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿರುವ ಲೇಖನವು, ‘ಫೆಲೆಸ್ತೀನಿಗಳು ಅತ್ಯಾಚಾರಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಮೃತರ ಶವಗಳನ್ನು ಛಿದ್ರವಿಚ್ಛಿದ್ರಗೊಳಿಸಿದ್ದರು ’ ಎಂಬ ಅಸ್ಪಷ್ಟ ಮತ್ತು ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲದ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಂತ್ರಸ್ಥೆಯ ಕುಟುಂಬ ವರ್ಗದವರು ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ವಾರ್ಝ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಲೇಖಕರು ಲೇಖನದ ಉದ್ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ತಮಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮನ್ನು ತಪ್ಪುದಾರಿಗೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಶ್ವಾರ್ಝ್ ಅವರ ವಸ್ತುನಿಷ್ಠತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಂದೇಹವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿರುವ ಆತಂಕಕಾರಿ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರಣೆಯಿಲ್ಲದೆ ಕೈದಿಗಳಿಗೆ ತಕ್ಷಣ ಮರಣದಂಡನೆ ಜಾರಿ ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಗಾಝಾವನ್ನು ಕಸಾಯಿಖಾನೆಯನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವುದನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪೋಸ್ಟ್‌ವೊಂದನ್ನು ಅವರು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದರು ಎನ್ನುವುದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಇದು ಇಂತಹ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷಪಾತವಿಲ್ಲದೆ ವರದಿ ಮಾಡುವ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳಗಳನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಿದೆ.

ಲೇಖನದ ಅಗ್ರ ಲೇಖಕ ಜೆಫ್ರಿ ಗೆಟಲ್‌ಮನ್ ಅವರು ಲೇಖನದಲ್ಲಿಯ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಗಾಗಿ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ತನ್ನ ಕೆಲಸವಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಟೀಕೆಗಳಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮೂಲಭೂತ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯಿಂದ ನುಣುಚಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಎಂದು ಅನೇಕರು ಪರಿಗಣಿಸಿರುವ ಈ ಹೇಳಿಕೆಯು ವಿವಾದದ ಬೆಂಕಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತುಪ್ಪವನ್ನು ಸುರಿದಿದೆ.

ಶ್ವಾರ್ಝ್ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ನಿಕಟವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಇಸ್ರೇಲಿ ಮಿಲಿಟರಿ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸೇವೆಯು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಇದು ವರದಿಗಾರಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಅವರ ಸಂಬಂಧಗಳ ಸಂಭಾವ್ಯ ಪ್ರಭಾವದ ಬಗ್ಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಚರ್ಚೆಗಳಿಗೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಹಗರಣಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಟೈಮ್ಸ್‌ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಇದು ಲೇಖನಕ್ಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿರುವ ಕಳವಳಗಳ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಶ್ವಾರ್ಝ್‌ರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಬಯಲಾದ ಬಳಿಕ ಅವರ ‘ಬೈಲೈನ್ (ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರ ಹೆಸರು)’ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವರು ಸಂಪಾದಕೀಯ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ‘ದಿ ಇಂಟರ್‌ಸೆಪ್ಟ್ (The Intercept)’ ಫೆ.28ರಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ ವರದಿಯು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಅವರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ‘ಲೈಕ್’ಗಳ ಕುರಿತು ಪುನರ್‌ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ‘ಲೈಕ್‌ಗಳು’ಕಂಪನಿಯ ನೀತಿಯ ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹವಲ್ಲದ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಟೈಮ್ಸ್ ವಕ್ತಾರರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಶ್ವಾರ್ಝ್ ಜೊತೆ ಚಾನೆಲ್ 12 ಪಾಡಕಾಸ್ಟ್‌ನ ಸಂದರ್ಶನವನ್ನು ‘ದಿ ಇಂಟರ್‌ಸೆಪ್ಟ್’ ಹೀಬ್ರೂ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಅನುವಾದಿಸಿದ್ದು, ಇದು ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಲೇಖನದ ವರದಿಗಾರಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೇಲೆ ಇಣುಕು ನೋಟವನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವನಿರ್ಧರಿತ ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದು ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಟೈಮ್ಸ್ ನ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಶ್ವಾರ್ಝ್‌ರ ಪಾಡಕಾಸ್ಟ್ ಸಂದರ್ಶನದ ಕುರಿತು ‘ದಿ ಇಂಟರ್‌ಸೆಪ್ಟ್’ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಟೈಮ್ಸ್ ವಕ್ತಾರರು, ಹಮಾಸ್ ಲೈಂಗಿಕ ಹಿಂಸಾಚಾರವನ್ನು ಆಯುಧವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತ್ತು ಎಂಬ ಲೇಖನದಲ್ಲಿಯ ಆರೋಪವನ್ನು ಸೌಮ್ಯಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿ ‘ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯದ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಬಳಕೆ ಆಗಿರಬಹುದು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ತಾನು ಕೆಲಸದ ಪರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವ ಎನ್‌ವೈಟಿಯ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಪಾದಕ ಫಿಲ್ ಪ್ಯಾನ್ ಅವರು,‘ಶ್ವಾರ್ಝ್ ಅವರು ಕಠಿಣ ವರದಿಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಂಪಾದನೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಪಾತದ ಪುರಾವೆಗಳು ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ವರದಿಗಾರಿಕೆಯ ನಿಖರತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ತಂಡದ ತನಿಖೆಯ ಪರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿರುವಂತೆ ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹ ಮತ್ತು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ರೂಪಿತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಅವರ ‘ಲೈಕ್‌ಗಳು’ ಮತ್ತು ಅವರ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿಸುವುದು ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹವಲ್ಲ ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ವರದಿಯು ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ಬಳಿಕ ಶ್ವಾರ್ಝ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯ ಕೋರಿಕೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿಲ್ಲ. ‘ನಾವು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ವರದಿಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ’ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಟ್ವೀಟಿಸಿರುವ ಅವರು,‘ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧದ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಾಳಿಗಳು ನಾನು ಕೆಲಸ ಮುಂದುವರಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ತನ್ನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಕುರಿತಂತೆ ಶ್ವಾರ್ಝ್,‘ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರದ ಜನರು 10/7ರಂದು ನಾನು ಅನುದ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ‘ಲೈಕ್ ’ ಒತ್ತಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಏಕೆ ಮನ ನೊಂದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಯಾಚಿಸುತ್ತೇನೆ ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಶ್ವಾರ್ಝ್ ಅವರ ಕನಿಷ್ಠ ಮೂರು ‘ಲೈಕ್‌ಗಳು’ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿವೆ.

