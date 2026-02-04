ವಾಣಿಜ್ಯ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಹಡಗನ್ನು ಸಮೀಪಿಸಿ ಇರಾನ್ನ ‘ಮೊಹಜರ್’ ಡ್ರೋನ್ ಬೆದರಿಸಿದೆ: ಅಮೆರಿಕ ಸೇನೆ
ಹೊಸದಿಲ್ಲಿ: ಅರೇಬಿಯನ್ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ‘ಅಬ್ರಹಾಂ ಲಿಂಕನ್’ ವಿಮಾನವಾಹಕ ನೌಕೆಯತ್ತ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಇರಾನಿನ ಡ್ರೋನ್ ಅನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಸೇನೆ ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ಮಂಗಳವಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಅಮೆರಿಕದ ರಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಇರಾನಿನ ‘ಶಹೀದ್–139’ ಡ್ರೋನ್ ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ವಿಮಾನವಾಹಕ ನೌಕೆಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹಾರುತ್ತಿತ್ತು. ಆತ್ಮರಕ್ಷಣೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಅಮೆರಿಕದ ಎಫ್–35ಸಿ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನದಿಂದ ಡ್ರೋನ್ ಅನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಅಮೆರಿಕ ಸೇನೆಯ ಕೇಂದ್ರ ಕಮಾಂಡ್ ನ ವಕ್ತಾರ ನೇವಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಟಿಮ್ ಹಾಕಿನ್ಸ್ ಅವರನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ವಿಮಾನವಾಹಕ ನೌಕೆ ಹಾಗೂ ಅದರಲ್ಲಿದ್ದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಲು ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಟೆಹ್ರಾನ್ ಮತ್ತು ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ನಡುವಿನ ಪರಮಾಣು ಮಾತುಕತೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ. ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಬರದಿದ್ದರೆ ‘ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮಗಳು’ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿರುವುದಾಗಿ ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಸೈನಿಕರನ್ನು ಸನ್ನದ್ಧವಾಗಿಡುವ ಭಾಗವಾಗಿ ‘ಅಬ್ರಹಾಂ ಲಿಂಕನ್’ ವಿಮಾನವಾಹಕ ನೌಕೆ ನಿಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಸರಕಾರಿ ವಿರೋಧಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳ ನಂತರ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಡೆದಿದೆ.
ಇದರ ನಡುವೆ, ಎರಡು ಐಆರ್ಜಿಸಿ ದೋಣಿಗಳು ಹಾಗೂ ಇರಾನಿನ ‘ಮೊಹಜರ್’ ಡ್ರೋನ್ ಒಂದು ವಾಣಿಜ್ಯ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಹಡಗಿನತ್ತ ವೇಗವಾಗಿ ಸಮೀಪಿಸಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಅಮೆರಿಕ ಸೇನೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ.