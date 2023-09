ರಬಾತ್: ಮಧ್ಯ ಮೊರಾಕ್ಕೊದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ 6.8 ತೀವ್ರತೆಯ ಪ್ರಬಲ ಭೂಕಂಪದಿಂದ ಸತ್ತವರ ಸಂಖ್ಯೆ 632 ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ, 329 ಜನರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಟಿವಿ ಶನಿವಾರ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.



ಅಲ್-ಹೌಝ್, ಮರ್ರಾಕೇಶ್, ಔರ್ಝಾಝೆಟ್, ಅಝಿಲಾಲ್, ಚಿಚೌವಾ ಮತ್ತು ತಾರೌಡಾಂಟ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ಪುರಸಭೆಗಳಿಂದ ಸಾವುನೋವುಗಳು ವರದಿಯಾಗಿವೆ ಎಂದು ಮೊರಾಕ್ಕೊದ ಆಂತರಿಕ ಸಚಿವಾಲಯ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಯುಎಸ್ ಜಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಸರ್ವೆ ಪ್ರಕಾರ, ಭೂಕಂಪದ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವು ಹೈ ಅಟ್ಲಾಸ್ ಪರ್ವತಗಳಲ್ಲಿ, ಮರ್ರಾಕೇಶ್ನಿಂದ ನೈರುತ್ಯಕ್ಕೆ 71 ಕಿಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿ 18.5 ಕಿಮೀ ಆಳದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಬಿಬಿಸಿ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

ರಾತ್ರಿ 11.11ಕ್ಕೆ ಭೂಕಂಪ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಭೂಕಂಪದ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಸುಮಾರು 350 ಕಿಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ರಾಜಧಾನಿ ರಬಾತ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಕಾಸಾಬ್ಲಾಂಕಾ ಮತ್ತು ಎಸ್ಸೌಯಿರಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಕಂಪನಗಳು ಸಂಭವಿಸಿವೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

Breaking: Footage of a building collapsing after the recent earthquake in Morocco



Over 200 feared to have lost their Lives. #prayforMorocco

pic.twitter.com/6n6wvC7i4m