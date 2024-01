ಮ್ಯೂನಿಚ್: ಜರ್ಮನಿಯ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಐಕಾನ್, ವಿಶ್ವಕಪ್ ದಂತಕಥೆ ಹಾಗೂ ಜರ್ಮನಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಆಟಗಾರ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬೆಕೆನ್ ಬರ್ ತಮ್ಮ 78ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದರು. ಜರ್ಮನಿಯ ಸುದ್ದಿಸಂಸ್ಥೆ ಡಿಪಿಎಗೆ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಅವರ ಕುಟುಂಬ ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ.



"ನನ್ನ ಪತಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬೆಕೆನ್ ಬರ್ ಭಾನುವಾರ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಚಿರನಿದ್ರೆಗೆ ಜಾರಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಅತೀವ ದುಃಖದಿಂದ ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಕುಟುಂಬದವರು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. "ನಾವು ಮೌನವಾಗಿ ಶೋಕ ಆಚರಿಸಲು ನೆರವಾಗುವಂತೆ ಕೋರುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಹಾಗೂ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಂದ ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧಗೊಳಿಸಬಾರದು" ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾವಿನ ಕಾರಣವನ್ನು ಕುಟುಂಬ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿಲ್ಲವಾದರೂ, ಫುಟ್ಬಾಲ್ ದಂತಕಥೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

ಡೆರ್ ಕೈಸರ್ (ದೊರೆ) ಎಂದೇ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದ ಬೆಕೆನ್ ಬರ್ ಪಶ್ಚಿಮ ಜರ್ಮನಿ ಮತ್ತು ಬೆಯೆರ್ನ್ ಮ್ಯೂನಿಚ್ ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಕರ್ಷಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರಭಾವಿ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಮೂಲಕ ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದರು. ಇಡೀ ಜರ್ಮನಿಯ ಕ್ರೀಡಾಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇವರದ್ದು ಪ್ರಮುಖ ಹೆಸರು.

1860 ಮ್ಯೂನಿಚ್ ನ ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗಿದ್ದ ಬೆಕೆನ್ ಬರ್, 1959ರಲ್ಲಿ ಬೆಯೆರ್ನ್ ಮ್ಯೂನಿಚ್ ಯುವತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದ್ದರು. 1964ರಿಂದ 1977ರವರೆಗೆ ಹಿರಿಯರ ತಂಡದ 427 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ದ ಇವರು, ಬೆಯೆರ್ನ್ ಪರ 60 ಗೋಲು ಬಾರಿಸಿದ್ದರು. ಇವರ ಕ್ಲಬ್ 1972 ರಿಂದ 1974ರವರೆಗೆ ಮೂರು ಬಾರಿ ಸತತವಾಗಿ ಲೀಗ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಶಿಪ್ ಗೆದ್ದು ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿತ್ತು.

20ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಜರ್ಮನಿ ಪರ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಇವರು 1972ರ ಯೂರೋಪಿಯನ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಶಿಪ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಎರಡು ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ತಂಡದ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದರು. ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದು 10 ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ 1977ರಲ್ಲಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ನಿಂದ ನಿವೃತ್ತರಾದರು. ಬಳಿಕ ಪಶ್ಚಿಮಜರ್ಮನಿಯ ಕೋಚ್ ಆಗಿದ್ದ ಇವರು 1986ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ನಲ್ಲಿ ತಂಡ ಫೈನಲ್ ತಲುಪುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಫೈನಲ್ ನಲ್ಲಿ ಡಿಗೊ ಮರಡೋನಾ ಅವರ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ವಿರುದ್ಧ ಜರ್ಮನಿ ಸೋಲು ಅನುಭವಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಬಳಿಕ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಂಡು ಫೈನಲ್ ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾಗೆ ಸೋಲುಣಿಸಿತ್ತು.

Rest in peace, Franz Beckenbauer.



One of the best players this sport has seen and a natural leader. He will be deeply missed by us all. #RIP #Beckenbauer #DFBTeam

