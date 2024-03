ಲಂಡನ್: ಕಳೆದ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾದ ಬಳಿಕ ನಡೆದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಪಾಸಣೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಿಮೊಥೆರಪಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಬ್ರಿಟನ್ ನ ವೇಲ್ಸ್ ರಾಜಕುಮಾರಿ ಕೇಟ್ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಯುವರಾಜ ವಿಲಿಯಮ್ ಅವರ ಪತ್ನಿಯಾಗಿರುವ ಕೇಟ್ (42) ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಾರ ಕಾಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದರು. ಇದು ಯಶಸ್ವಿ ಹಾಗೂ ಯೋಜಿತ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯಾಗಿದ್ದು, ಕ್ಯಾನ್ಸರೇತರ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಲ್ಲದ ಸ್ಥಿತಿಗಾಗಿ ಪಡೆದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಎಂದು ಅವರ ಕಚೇರಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ವಿಡಿಯೊ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೇಟ್, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವುದನ್ನು ತಪಾಸಣೆಗಳು ದೃಢಪಡಿಸಿವೆ. ಆದರೆ ತಾನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದೇನೆ ಹಾಗೂ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸದೃಢವಾಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಕೇಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

"ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತಡೆಯುವ ಕಿಮೋಥೆರಪಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವಂತೆ ನನ್ನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಂಡ ಸಲಹೆ ಮಾಡಿದೆ ಹಾಗೂ ನಾನು ಈಗ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಬುಧವಾರ ವಿಡಿಯೊ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

"ಇದು ನಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತ ತಂದಿದೆ. ನಮ್ಮ ಯುವ ಕುಟುಂಬಕ್ಕಾಗಿ ಇದನ್ನು ಖಾಸಗಿಯಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಲು ನಾನು ಹಾಗೂ ವಿಲಿಯಂ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತಾವು ಕೂಡಾ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ರಾಜ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ತಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಿ ರಾಜನ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಮುಂದೂಡಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದರು.

ಕೇಟ್ ಗೆ ಯಾವ ಬಗೆಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲು ಕಿಂಗ್ ಸ್ಟನ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಕಿಮೋಥೆರಪಿ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಚೇತರಿಕೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದೆ.

