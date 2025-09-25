ವಿವಾದದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಸುದ್ದಿಯಾದ ಪಿಸಿಬಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮೊಹ್ಸಿನ್ ನಖ್ವಿ
PC: x.com/CricketNDTV
ದುಬೈ: ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬದಲಾಗಿ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಟಿ20 ಟೂರ್ನಿ ವಿವಾದದ ಕಾರಣದಿಂದ ಸುದ್ದಿ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಫುಟ್ಬಾಲ್ ತಾರೆ ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಾನೊ ರೊನಾಲ್ಡೊ ಯುದ್ಧವಿಮಾನದ ಸಂಜ್ಞೆ ಮಾಡಿರುವ ವಿಡಿಯೊ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮೊಹ್ಸಿನ್ ನಖ್ವಿ ವಿವಾದ ಮೈಮೇಲೆ ಎಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ ಪ್ರಚೋದನೆ ಮತ್ತು ಈಗಾಗಲೇ ತೀವ್ರ ಟೀಕೆಗೆ ಗುರಿಯಾದ ನಡನೆಯನ್ನು ಸಕ್ರಮವಾಗಿ ಬಿಂಬಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧದ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾರಿಸ್ ರವೂಫ್ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ '6-0' ಮತ್ತು ಯುದ್ಧವಿಮಾನದ ಸಂಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮತ್ತೊಂದು ವಿವಾದ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದೆ. ಕೊಹ್ಲಿ, ಕೊಹ್ಲಿ ಎಂದು ಘೋಷಣೆ ಕೂಗುತ್ತಿದ್ದ ಭಾರತೀಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಗುರಿ ಮಾಡಿರುವ ರವೂಫ್ ಕ್ರಮ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಟೀಕೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿತ್ತು. ಈ ಮುಜುಗರಕ್ಕೆ ಕುಮ್ಮಕ್ಕು ನೀಡಿದ್ದ ಶಹೀಬ್ಝಾದ ಫರ್ಹಾನ್, ಬ್ಯಾಟ್ ಮೂಲಕ ಬಂದೂಕಿನಿಂದ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸುವಂತೆ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಮೂಲಕ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಆಟಗಾರರು ಹೇಗೆ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಚೋದನೆಯ ಅಂಶವಾಗಿ ಬಿಂಬಿಸುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದರು.
ವಿವಾದವನ್ನು ತಣ್ಣಗಾಗಿಸುವ ಬದಲು ನಖ್ವಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ತುಪ್ಪ ಸುರಿದಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆಗೆ ರೊನಾಲ್ಡೊ ಅವರ ಚಿತ್ರ ಬಳಸಿರುವುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಆಘಾತ ತಂದಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವ ಬದಲು ಪ್ರಚೋದನಾತ್ಮಕ ಸಂಕೇತಗಳ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ಆಟದ ಉದ್ದೇಶವನ್ನೇ ಹಾಳುಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಟೀಕೆಗಳು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ.