ಫಿಲಿಡೆಲ್ಫಿಯಾ: ಇಲ್ಲಿನ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್ ಬಳಿ ಲಘು ವಿಮಾನವೊಂದು ಪತನಗೊಂಡು ಭಾರಿ ಅಗ್ನಿ ಅನಾಹುತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.

ಕನಿಷ್ಠ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಹೊತ್ತಿದ್ದ ವಿಮಾನ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್ ಬಳಿ ಪತನಗೊಂಡು ಸಂಭವಿಸಿದ ಬೆಂಕಿ ಅನಾಹುತದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸಾವು ನೋವು ಸಂಭವಿಸಿರಬಹುದು ಎಂದು ರಾಯ್ಟರ್ಸ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಫಿಲಿಡೆಲ್ಫಿಯಾದ ತುರ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಚೇರಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ಭಾರಿ ದುರಂತ ಎಂದು ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಇತರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿಲ್ಲ.

A Learjet 55 ️ crashes in #Philadelphia by a busy shopping mall!

Multiple camera views show the horrific crash! A part of the tail shows the jet’s number and proof it was a rescue medical Learjet registered in Mexico. pic.twitter.com/kG98v5EObC