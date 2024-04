ಕೊಲೊಂಬೊ: ರವಿವಾರ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಸೇನಾಪಡೆಯು ಆತಿಥ್ಯ ವಹಿಸಿದ್ದ ಕಿಕ್ಕಿರಿದ ಜನಜಂಗುಳಿ ನೆರೆದಿದ್ದ ಮೋಟರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರೇಸ್ ಕಾರೊಂದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೆಡೆಗೆ ನುಗ್ಗಿದ್ದರಿಂದ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಏಳು ಮಂದಿ ಮೃತಪಟ್ಟು, 21 ಮಂದಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಸೇನಾಪಡೆ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಫಾಕ್ಸ್ ಹಿಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ನ ರಕ್ಷಣಾರಹಿತ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ನಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರಿನ ಚಾಲಕ ಜನಜಂಗುಳಿಯ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಕಾರನ್ನು ನುಗ್ಗಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮೇಲೆ ರೇಸ್ ಕಾರು ಮಗುಚಿ ಬಿದ್ದ ನಂತರ, ಇತರ ಚಾಲಕರಿಗೆ ತಮ್ಮ ವೇಗವನ್ನು ತಗ್ಗಿಸುವಂತೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾರ್ಷಲ್ಗಳ ಹಳದಿ ಬಾವುಟಗಳನ್ನು ಬೀಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಕೆಂಪು ಕಾರೊಂದು ಜನಜಂಗುಳಿಯ ಮೇಲೆ ನುಗ್ಗುವವರೆಗೂ ಹಾಗೂ ಜನರ ಚೀತ್ಕಾರ ಕೇಳಿಸುವವರೆಗೂ ಕೇಸರಿ ಬಣ್ಣದ ಧೂಳಿನಲ್ಲಿ ಚಾಲಕರು ವೇಗವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಆ ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರಸ್ತೆಗಳು ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ರಸ್ತೆಗಳಾಗಿದ್ದು, ಶ್ರೀಲಂಕಾದ 12,500 ಕಿ.ಮೀ. ಉದ್ದದ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಸರಾಸರಿ ಎಂಟು ಮಂದಿ ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

At least seven people were killed and over 20 others sustained injuries when a car went off track and crashed into a group of spectators at the Fox Hill Super Cross race in Diyatalawa today.#Srilanka #Foxhill #Diyatalawaaccidemt pic.twitter.com/AFeoYGwCQY