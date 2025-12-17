ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ | 30 ದೇಶಗಳಿಗೆ ಪ್ರವಾಸ ನಿಷೇಧ ಘೋಷಿಸಿದ ಟ್ರಂಪ್
ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ | Photo Credit : PTI
ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್: ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಮಂಗಳವಾರ 30 ದೇಶಗಳಿಗೆ ಪ್ರವಾಸ ನಿಷೇಧ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಗಾರ್ಡ್ ಟ್ರೂಪ್ನ ಇಬ್ಬರು ಯೋಧರನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅಫ್ಘಾನ್ ಪ್ರಜೆಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಲಸೆ ಬರುವವರನ್ನು ತಡೆಯಲು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಈ ನಿಷೇಧ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟು 12 ದೇಶಗಳ ಪ್ರಜೆಗಳು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇತರ ಏಳು ದೇಶಗಳ ನಾಗರಿಕರು ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಪ್ರವಾಸ ನಿಷೇಧ ದೇಶಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತ, ವ್ಯಾಪಕ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ, ವಂಚನಾತ್ಮಕ ಅಥವಾ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹವಲ್ಲದ ನಾಗರಿಕ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಪರಾಧ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶಗಳ ಪ್ರಜೆಗಳು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಹೇರಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಕೆಲ ದೇಶಗಳ ಜನರು ವೀಸಾ ಅವಧಿ ಮುಗಿದರೂ ವಾಸ ಮುಂದುವರಿಸಿರುವುದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಅಮೆರಿಕ ಗಡೀಪಾರು ಮಾಡಿದರೂ ಇಂಥ ದೇಶಗಳು ತಮ್ಮ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ವಾಪಾಸು ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿರಾಕರಿಸಿವೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ಹೇಳಿದೆ.
ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾದೇಶದ ಅನ್ವಯ 12 ಅಪಾಯ ಸಾಧ್ಯತೆಯ ದೇಶಗಳ ಪ್ರಜೆಗಳ ಅಮೆರಿಕ ಭೇಟಿಯನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಅತ್ಯಧಿಕ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ದೇಶಗಳೆಂದರೆ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ, ಬರ್ಮಾ, ಛಡ್, ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಫ್ ಕಾಂಗೊ, ಈಕ್ವಿಟೋರಿಯಲ್ ಗುನಿಯಾ, ಎರಿಟ್ರಿಯಾ, ಹೈಟಿ, ಇರಾನ್, ಲಿಬಿಯಾ, ಸೋಮಾಲಿಯಾ, ಸೂಡಾನ್ ಹಾಗೂ ಯೆಮನ್.
ಇತ್ತೀಚಿನ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಳ ಅನ್ವಯ ನಿರ್ಬಂಧ ವಿಧಿಸಲಾದ ದೇಶಗಳೆಂದರೆ ಬುರ್ಕಿನಾ ಫ್ಯಾಸೊ, ಮಾಲಿ, ನೈಜೆರ್, ದಕ್ಷಿಣ ಸೂಡಾನ್ ಮತ್ತು ಸಿರಿಯಾ. ಅಂತೆಯೇ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೀನ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನೀಡಿದ ಪ್ರವಾಸ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರ ಭೇಟಿಯನ್ನೂ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭಾಗಶಃ ನಿರ್ಬಂಧ ಎದುರಿಸಲಿರುವ ದೇಶಗಳೆಂದರೆ ಲಾವೋಸ್ ಮತ್ತು ಸಿರ್ರಾಲಿಯೋನ್. ಅತ್ಯಧಿಕ ಅಪಾಯ ಸಾಧ್ಯತೆಯ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದ 7 ದೇಶಗಳ ಪೈಕಿ ಬುರುಂಡಿ, ಕ್ಯೂಬಾ, ಟೋಗೊ ಮತ್ತು ವೆನೆಜಿವಲಾ ಹೀಗೆ ನಾಲ್ಕು ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಧಿಕ ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರಲಾಗಿದೆ. ತುರ್ಕಮೇನಿಯಾದ ನಾನ್-ಇಮಿಗ್ರೆಂಟ್ ವೀಸಾ ಹೊಂದಿರುವವರ ಪ್ರವೇಶವನ್ನೂ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.