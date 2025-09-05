ಕಲಬುರಗಿ | ಸೆ.7 ರಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣದ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಅವಕಾಶ
ಕಲಬುರಗಿ: ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರದ ವತಿಯಿಂದ ಸೆ. 7 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 9 ರಿಂದ 11 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ದೂರದರ್ಶಕದ ಮೂಲಕ 'ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ' ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಅಪರೂಪದ ವಿಶೇಷ ಆಕಾಶ ವೀಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬ್ಲಡ್ ಮೂನ್ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣವು ಸೆ.7 ಹಾಗೂ 8 ರಂದು ರಾತ್ರಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಗ್ರಹಣವು ಸೆ.7 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8.58 ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಗ್ರಹಣದ ಗರಿಷ್ಠ ಬಿಂದುವು ರಾತ್ರಿ 11.41 ಕ್ಕೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇಡೀ ವೀಕ್ಷಣೆಯು ಸೆ.8 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 2:25 ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಚಂದ್ರನು ಭೂಮಿಯ ನೆರಳಿನ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗುವಾಗ ಗಾಢ ಕೆಂಪು-ಕಿತ್ತಳೆ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತಾನೆ ಹಾಗೂ ಇದು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನ ಚದುರುವಿಕೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿದೆ.
ಈ ವೀಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಆಕಾಶದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಎಲ್ಲಾ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಉಚಿತ ಪ್ರವೇಶವಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಅಪರೂಪದ ಆಕಾಶ ವೀಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮತ್ತು ಖಗೋಳ ವಿಜ್ಞಾನ ಉತ್ಸಾಹಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಉಪಗ್ರಹದ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಮತ್ತು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.