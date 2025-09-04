ಕಲಬುರಗಿ | ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರಿಂದ ಲಂಚ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ : ಆರೋಪ, ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್
ಕಲಬುರಗಿ: ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊರ್ವರು ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರಿಂದ ಲಂಚ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಿರುವ ಘಟನೆಯ ವೀಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸುಲೇಪೇಟ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಯೋಗಶಾಲಾ ತಂತ್ರಜ್ಞ(LTO) ಜಗನ್ನಾಥ್ ಎಂಬಾತರೆ ಆರ್ಸಿಎಚ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರಿಂದ ಹಣ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಅಥವಾ ಗರ್ಭಿಣಿಯರ ಉಗುಳು ಪರೀಕ್ಷೆ, ಕಫಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅದರ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಆರ್ ಸಿ ಎಚ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಸಲು ನೂರು ರೂ. ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಸಮಾಜಿಕ ಜಾಲ ತಾಣದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ.
'ಈ ಸಲ ದುಡ್ಡು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಮುಂದಿನ ಸಲ ಡಬಲ್ ಕೊಡು, ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡು ಪಗಾರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರಬೇಡಿ, ನಾನೇನು 10 ಸಾವಿರ ರೂ. ಕೇಳಿದ್ದೀನಾ? ನಿಮ್ಮ ಊರು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹಾಕಬೇಕು, ಸಬ್ಮಿಟ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಓಕೆ ಅನ್ನಬೇಕು.. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು' ಎಂದು ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನೇ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಎನ್ನುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನೀವು ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದರೆ, ನಾವು ನಿಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ನೀವು ಖುಷಿಯಿಂದ ಹಣ ಕೊಟ್ರೆ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ತಾನು ಹಣ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೇಳಬೇಡಿ, ಯಾರು ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ ನನಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರನ್ನೇ ಗದರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸುಲೇಪೇಟ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಯೋಗಶಾಲಾ ತಂತ್ರಜ್ಞ(LTO) ಜಗನ್ನಾಥ್ ಅವರು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಹಾಗೂ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರಿಂದ ದುಡ್ಡು ವಸೂಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇದ್ದರೂ ಸೇಡಂನಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿಯಾಗಿ ಲ್ಯಾಬ್ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಇಲಾಖೆಯ ಹೆಸರು ಹೇಳಲಿಚ್ಚಿಸದಿರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅವರು ಕರೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿಲ್ಲ.
ಲಂಚ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವುದು ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಅವರಿಗೆ ಕಾರಣ ಕೇಳಿ ಗುರುವಾರ ಶೋಕಾಸ್ ನೋಟೀಸ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದೇವೆ.
-ಡಾ.ಎಂ.ಡಿ. ಗಫರ್ (ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿ)