ಕಲಬುರಗಿ | ಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್, ಮೊರಾರ್ಜಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಶಾಸಕರಿಂದ ಚಾಲನೆ
ಕಲಬುರಗಿ: ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕ ಅಲ್ಲಂಪ್ರಭು ಪಾಟೀಲ್ ಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮತ್ತು ಮೊರಾರ್ಜಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ನಡೆಸಿ, ಗುಣಮಟ್ಟದ ಪೂರ್ಣಗತಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದರು.
ಪೇಟೆ ಗ್ರಾಮವು ಇದುವರೆಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಿಂದೆ ಇರುವುದಾಗಿ ಶಾಸಕರು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದರು. ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ ಕಾಲೇಜು, ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಔಟ್ಪೋಸ್ಟ್, ರಸ್ತೆ ಜಾಲ, ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳಂತಹ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಉತ್ತಮ ಸೇವೆಗೆ ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಸತಿ ಶಾಲೆ 22 ಕೋಟಿ ರೂ. ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದ್ದು, 250 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ವಸತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಲಿದೆ. ಮೋರಾರ್ಜಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆ 17 ಕೋಟಿ ರೂ. ಯೋಜನೆಯಾಗಿ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿದೆ. ಇವೆರಡು ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 18 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಪಾರ್ವತಿ ರಮೇಶ್, ಮಾಜಿ ಜಿಪಂ ಸದಸ್ಯ ಸಂತೋಷ ಪಾಟೀಲ್, ಗ್ರಾಮೀಣ ಗಣ್ಯರು ಹಾಗೂ ಶಾಲೆಗಳ ಅಧ್ಯಾಪಕ ವೃಂದ ಮತ್ತು ಎಂಡಿ ಡಾ. ನಟರಾಜ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.