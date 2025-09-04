ಕಲಬುರಗಿ | ಸೆ.6 ರಂದು ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ
ಕಲಬುರಗಿ: ಕಲಬುರಗಿ ಜೆಸ್ಕಾಂ ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ನಗರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರುವ 11ಕೆ.ವಿ. ಬಿದ್ದಾಪೂರ ಕಾಲೋನಿ ಫೀಡರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾರ್ಯಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಸೆ.6ರಂದು ಶನಿವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಗಲಿದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಜೆಸ್ಕಾಂನೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸುವಂತೆ ವಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರರು(ವಿ) ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿದ್ದಾಪೂರ ಕಾಲೋನಿ ಫೀಡರ್ :
ಎನ್.ಜಿ.ಓ ಕಾಲೋನಿ, ಮಾಕಾ ಲೇಔಟ್, ದತ್ತ ನಗರ, ಬಿದ್ದಾಪೂರ ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಏರಿಯಾ, ಬಿದ್ದಾಪೂರ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕಾಲೋನಿ ಏರಿಯಾ, ಭಾಗ್ಯವಂತಿ ನಗರ ಚಿತಾರಿ ಅಡ್ಡಾ ಏರಿಯಾ, ವರ್ದಾ ನಗರ, ಕೆ.ಇ.ಬಿ. ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ ಏರಿಯಾ, ಸನ್.ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಶನಲ್ ಹೋಟೆಲ್ ಎದುರುಗಡೆ ಪ್ರದೇಶ, ರೈನ್ಬೋ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ರೆಹಮತ್ ನಗರ, ಎಸ್.ಆರ್.ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಧರಿಯಾಪೂರ ಏರಿಯಾ, ಹುದಾ ಮಸೀದಿ, ಅಂಬೀಕಾ ನಗರ, ಶಹಾಬಾಜ್ ಕಾಲೋನಿ, ರುದ್ರವಾಡಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಪಿ.ಡಬ್ಲೂ.ಡಿ. ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್, ವರ್ಧಾ ನಗರ, ರಾಘವೆಂದ್ರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳು.