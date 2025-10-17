ಕಲಬುರಗಿ | ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಹವರ್ನಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅವಶ್ಯಕ : ಡಾ.ರಾಜಶ್ರೀ ಇಂಗಿನ್
ಕಲಬುರಗಿ: ಯಾವುದೇ ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾದ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಹವರ್ ನಲ್ಲಿ (ಘಟನೆ ನಡೆದ ಒಂದು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ) ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿದಲ್ಲಿ ಆಗಬಹುದಾದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಾನಿ ತಡೆಗಟ್ಟಿ ರೋಗಿ ಬೇಗ ಗುಣಮುಖರಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಪ್ರಭಾರಿ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಥೋಲಾಜಿ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ಡಾ.ರಾಜಶ್ರೀ ಜೆ. ಇಂಗಿನ್ ಹೇಳಿದರು
ಶುಕ್ರವಾರ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಮ್ಸ್ ಬೋಧನಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಭಾಗವು ಕೆ.ಎಸ್.ಸಿ. ಮತ್ತು ಎ.ಎಸ್.ಐ ಕಲಬುರಗಿ ನಗರ ಶಾಖೆ ಇವರುಗಳ ಸಂಯುಕ್ತಾಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಜಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ 10ನೇ ಮಹಡಿಯ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ "ವಿಶ್ವ ಅಪಘಾತ ದಿನ" ಅಂಗವಾಗಿ ಅಪಘಾತವನ್ನು ತಡೆಯಿರಿ-ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿ- ಅಪಘಾತ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿ" ಘೋಷವಾಕ್ಯದ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಗಾಯಾಳುಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಾನಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ವಿಳಂಬ ಮಾಡದೆ ಸುವರ್ಣ ಗಳಿಗೆಯ ಸಮಯ ಅರಿತು ವೈದ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ರೋಗಿಗೆ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದರು.
ಕಲಬುರಗಿಯ ಟ್ರಾಮಾ ಸೇಂಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 17,892 ಹೊರರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು 6,851 ಒಳರೋಗಿಗಳಿಗೆ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 653 ಮೇಜರ್ ಮತ್ತು 12,895 ಮೈನರ್ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಗುಣಮುಖರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಮಾ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರಿನ ಎಲ್ಲಾ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ವ್ಯದ್ಯಕೀಯೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಸೇವಾ ಶ್ಲಾಘನೀಯವಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ಸಂಚಾರಿ ನಿಯಮ ಪಾಲಿಸಿದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತ ತಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿದಲ್ಲಿ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಅಪಘಾತಗಳನ್ನು ತಕ್ಕಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ಜಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಹಾಗೂ ಟ್ರಾಮಾ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್ ವಿಶೇಷಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ಶಿವುಕುಮಾರ ಸಿ.ಆರ್. ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 17 ರಂದು ವಿಶ್ವ ಅಪಘಾತ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಪಘಾತಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಅರಿವು ಮತ್ತು ಜಾಗೃತಿ ಅತೀ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಇಂದಿಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಯೋಜಿಸಿದೆ. ಅಪಘಾತದಿಂದಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದ ಪ್ರತಿ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಅವರ್ ನಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿ ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದೇ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ಟ್ರಾಮಾ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್ ನ ಸ್ಥಳಿಯ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ರಾಜಶೇಖರ್ ಮಾಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಅರವಳಿಕೆ ವಿಭಾಗದ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಡಾ.ಕೃಷ್ಣ ರಾಠೋಡ್ ಅವರು ಗೋಲ್ಡನ್ ಹವರ್ ಕುರಿತು, ನ್ಯೂರೋ ಸರ್ಜರಿ ವಿಭಾಗದ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಡಾ.ಸತೀಶ್ ಮೇಲಕುಂದಿ ಅವರು ತಲೆ ಗಾಯ ಮತ್ತು ಜನರಲ್ ಸರ್ಜರಿ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಟ್ರಾಮಾ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಡೆದು ಬಂದ ಹಾದಿ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಕರಾದ ಡಾ.ರುಕಿಯಾ ಆಸ್ನಾ ರಭಾ, ಸ್ಟೇಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಕಮಿಟಿ ಸದಸ್ಯ ಡಾ. ಸಂಗಮೇಶ, ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ವೀರಣ್ಣ ತಳವಾರ, ಜಿಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಾಲೋಚಕ ಮಂಜುನಾಥ್ ಕಂಬಳಿ ಮಠ ಸೇರಿದಂತೆ ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಎಮ್.ಆರ್.ಎಮ್.ಸಿ, ಇ.ಎಸ್.ಐ.ಸಿ. ಮತ್ತು ಕೆ.ಬಿ.ಎನ್. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಹಾಗೂ ಎಸ್.ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ, ಅಲ್-ಬದರ ಮತ್ತು ಇ.ಎಸ್.ಐ.ಸಿ. ದಂತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜುಗಳ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ಬೋಧಕ-ಬೋಧಕೇತರು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು, ವೈದ್ಯ ಮತ್ತು ನರ್ಸಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನೂರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದರು.
ಅರವಳಿಕೆ ವಿಭಾಗದ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಡಾ.ಲಿಯಾಖತ್ ಅಲಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಭಾಗದ ಡಾ.ಪ್ರಾಚಿ ಪೂಜಾರಿ ನಿರೂಪಿಸಿದರೆ, ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಡಾ. ಶೇಕ್ ಮೆಹಮೂದ್ ಅಲಿ ವಂದಿಸಿದರು.