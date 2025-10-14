ಕಲಬುರಗಿ | ರಂಗಾಯಣದಲ್ಲಿ ರಾಜು ತಾಳಿಕೋಟೆಗೆ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ
ಕಲಬುರಗಿ: ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಂಪನಿ ನಾಟಕಗಳ ಮೂಲಕ ಮನೆ ಮಾತಾಗಿದ್ದ ರಾಜು ತಾಳಿಕೋಟೆ (ಮೂಲ ಹೆಸರು: ರಾಜೇಸಾಬ ಮುಕ್ತುಮಸಾಬ್ ತಾಳಿಕೋಟಿ) ಅವರು ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜವಾರಿ ಮಾತಿನ ಸರದಾರರಾಗಿದ್ದರು ಎಂದು ಕಲಬುರಗಿ ರಂಗಾಯಣ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಸುಜಾತಾ ಜಂಗಮ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ರಾಜು ತಾಳಿಕೋಟಿ ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಸೋಮವಾರ ಹೃದಯಘಾತದಿಂದ ನಿಧನರಾದ ವೃತ್ತಿ ರಂಗಭೂಮಿ, ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತು ಟಿವಿ ಲೋಕದ ಖ್ಯಾತ ಕಲಾವಿದ ರಾಜು ತಾಳಿಕೋಟೆ ಅವರಿಗೆ ಕಲಬುರಗಿ ರಂಗಾಯಣದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದ ರಂಗ ನಮನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ನಾವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಂಗಾಯಣಗಳಿಗೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಿರ್ದೇಶಕರುಗಳಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರ ಅಗಲಿಕೆ ಕನ್ನಡ ವೃತ್ತಿ ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ತುಂಬಲಾರದ ನಷ್ಟ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಧಾರವಾಡ ರಂಗಾಯಣದ ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಬಹುತೇಕರು ಅಸಹನೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಮೀರಿ ಅವರು ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಗುತ್ತಲೇ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಧಾರವಾಡ ರಂಗಾಯಣದ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ಕನಸುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಮೊದಲ ಭೇಟಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪರಿಚಯದವರಂತೆ ಮಾತಾಡಿಸಿದ ನೆನಪು ಇನ್ನೂ ಮಾಸಿಲ್ಲ ಎಂದರು.
ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಕಲಬುರಗಿ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಬಸವರಾಜ ಹೂಗಾರ ಮಾತನಾಡಿ, ಕೇವಲ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಕಲಬುರಗಿ ರಂಗಾಯಣಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು, ಜೀವನ ತುಂಬಾ ಕ್ಷಣಿಕ, ಇಂದು ಯಾರೂ ಯಾವಾಗ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ಗೊತ್ತಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ರಾಜು ತಾಳಿಕೋಟೆಯವರ ಸರಳ ಅಭಿನಯ ನೋಡುಗರನ್ನು ಮನಸೋರೆಗೊಳಿಸಿತ್ತು. ರಾಜು ಅವರು ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರತಿಭೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡಿಗಾಗಿ ಡಬಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಪದಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತು ಎನ್ನುವುದು ಅವರ ಮೇಲೆ ಅಪವಾದ ಇದ್ದರು ಸಹ, ಜನರಿಗೆ ಮನರಂಜನೆ ನೀಡುವುದು ಅವರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ದಿಯಾಗಿದ್ದ ಅವರಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಹಾಗೂ ಟಿವಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯಿಸಿತ್ತು. ರಂಗಭೂಮಿಯನ್ನು ರಂಗಭೂಮಿಯನ್ನಾಗಿ ನೋಡುವ ಕಾಲ ಬಂದಾಗ ಕಲೆಗೆ ಬೆಲೆ. ಟಿವಿ-ಸಿನಿಮಾ ಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಜ ನಟನೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದವರು. ಅವರ ಕಲಾರಾಧನೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಎಂದರು.
ಕಲಬುರಗಿ ರಂಗಾಯಣ ಮಾಜಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಜೋಷಿ, ಮೈಸೂರು ರಂಗಾಯಣದ ನಿವೃತ್ತ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದ ಹುಲುಗಪ್ಪ ಕಟ್ಟಿಮನಿಯವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿ ರಂಗಾಯಣದ ಕಲಾವಿದರು ಅಗಲಿದ ರಂಗಭೂಮಿಯ ಚೇತನಕ್ಕೆ ರಂಗ ಗೀತಗಾಯನದ ಮೂಲಕ ರಂಗನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.