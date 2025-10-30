ಕಲಬುರಗಿ | ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮತದಾನಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯವಿದೆ : ಅವಿನಾಶ ಶಿಂಧೆ
ಕಲಬುರಗಿ: ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮತದಾನಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾತಿನಿದ್ಯ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಮತದಾರರು ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಮತವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಮರ್ಥ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಮಹತ್ವ ಪಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಆಯುಕ್ತ ಅವಿನಾಶ ಶಿಂಧೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಗುರುವಾರದಂದು ಭಾರತ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ, ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಸ್ವೀಪ್ ಸಮಿತಿ, ಕಲಬುರಗಿ ಹಾಗೂ ಸರಕಾರಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ (ಪುರುಷ) ನೋಡಲ್ ಸಂಸ್ಥೆ, ಕಲಬುರಗಿ ಇವರ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಈಶಾನ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸುವ ಕುರಿತಂತೆ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು “ಮತದಾನಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ನಾನು ಖಚಿತವಾಗಿ ಮತದಾನ ಮಾಡುವೆ’’ ಎಂಬ ಘೋಷ ವಾಕ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಜರ್ಮನ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ (ಕೆ.ಜಿ.ಟಿ.ಟಿ.ಐ ಕಲಬುರಗಿ) ಜ್ಯೋತಿಯನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮತದಾನಕ್ಕೆ ಅರ್ಹ ಪಡೆದವರು ಯಾರೊಬ್ಬರು ಮತದಾನದಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಬಾರದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಫಾರ್ಮ್ ನಂ 19 ರಡಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರು ನೋಂದಾಯಿತರಾಗಬೇಕು ಎಂದರು.
ಕರ್ನಾಟಕ ಈಶಾನ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪಡಿಸಿದ ಕಾಲಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ ನೂರರಷ್ಟು ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಲು ಎಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರ ನೀಡಬೇಕು.
ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಸೇರ್ಪಡೆಬಯಸುವ ಅರ್ಹ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ 19 ರಡಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 2025ರ ನ.1ಕ್ಕೆ ಆರು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಕನಿಷ್ಠ ಮೂರು ವರ್ಷ ಬೋಧನಾ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿರಬೇಕು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಆಯಾ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಅನುಬಂಧ- 2 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿಂದ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ನ.3 ರಂದು ಮಿಂಚಿನ ನೋಂದಣಿ ಅಭಿಯಾನ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದರು.
ಸರಕಾರಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರಾದ ಮುರಳೀಧರ ರತ್ನಗಿರಿಯವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿ, ನಮ್ಮ ವಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 12 ಸರಕಾರಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, 9 ಅನುದಾನಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು 45 ಅನುದಾನರಹಿತ ಕಾಲೇಜುಗಳಿದ್ದು, ಈಗಾಗಲೇ ಶೇ.50 ರಷ್ಟು ಮತದಾರರ ನೋಂದಣಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇನ್ನು ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳ ಮೂಲಕ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ಶೇ.100ರಷ್ಟು ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಲು ಎಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಅಗತ್ಯ ಎಂದರು.
ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗೀಯ ಕಛೇರಿಯ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ರುಬಿನಾ ಪರ್ವಿನ್ ಅವರು ಮತದಾರ ಪಟ್ಟಿ ನೋಂದಣಿ ಅಭಿಯಾನ ಕಾರ್ಯಗಾರದ ಕುರಿತು ಪ್ರಸ್ತಾವಿಕ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿದರು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಗೀತೆಯನ್ನು ಲಲಿತಾ ಪಾಟಿಲ್, ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನು ಕಿರಿಯ ತರಬೇತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ವಿಜಯಕುಮಾರ ಮೇಳಕುಂದಿ, ಅತಿಥಿಗಳ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣವನ್ನು ತರಬೇತಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಭಾರತಿ, ವಂದನಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಅಣ್ಣಾರಾವ್ ಅವರು ನೆರವೇರಿಸಿದರು.
ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಉಪಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಲಕ್ಷಣ ಶೃಂಗೇರಿ, ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಎಂ.ಡಿ ಸಯ್ಯದ್ ಪಟೇಲ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಜರ್ಮನ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಸ್ಯಾಮುವ್ಯೆಲ್ ಪ್ರಶಾಂತ ಕುಮಾರ್, ಸರಕಾರಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ತರಬೇತಿ ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಸುರೇಶ ವಗ್ಗೆ, ವಿ.ಇ. ಎಸ್ ಕೈಗಾರಿಕಾ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರಾದ ಶಕೀಲ ಅನ್ಸಾರಿ, ಸರಕಾರಿ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಚಾರ್ಯರು,ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.