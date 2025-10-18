ಕಲಬುರಗಿ| ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಾಗೃಹದಲ್ಲಿ ʼಪರಿವರ್ತನಾ ದೀಪʼ ಮಳಿಗೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ
ಕಲಬುರಗಿ: ಇಲ್ಲಿನ ಹೊರವಲಯದ ಕಲಬುರಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಾಗೃಹದ ಶಿಕ್ಷಾ ಬಂದಿಗಳು ತಯಾರಿಸಿದ ಅಲಂಕಾರಿಕ ದೀಪಗಳನ್ನು "ಪರಿವರ್ತನಾ ದೀಪಗಳ" ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಳಿಗೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು.
ಕಾರಾಗೃಹದ ಅಧೀಕ್ಷಕಿ ಡಾ. ಅನಿತಾ ಆರ್. ಅವರು ಮಳಿಗೆಯನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ, ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಬಂದಿಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಣಾ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವರಲ್ಲಿರುವ ಕಲೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿ ಆ ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನೇ ತಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಕರಗತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜೀವ ಸತ್ವವನ್ನು ತುಂಬಿ ಒಂದು ಸುಂದರ & ಪರಿಪಕ್ವವಾದ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೀಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಹಲವಾರು ತರಬೇತಿಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಬರುವ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಬಂದಿಗಳಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ಬಣ್ಣದ ದೀಪಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಾರಾಗೃಹದ ಹೊರಾವರಣದಲ್ಲಿ ಕಾರಾಗೃಹದ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನಾ ದೀಪ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮಳಿಗೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಅಲಂಕಾರಿಕ ದೀಪದ ಬೆಲೆ ರೂ. 20 ನಿಗಧಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ತಯಾರಿಸಿದ ದೀಪಗಳಿಗೆ ಕೂಲಿ ಹಣದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವೇತನವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಸಾಕುವ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಕೂಡಾ ಅವರ ಮೇಲೆ ಇರುವುದರಿಂದ, ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಹೊರ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಕಾರ ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಬಂದಿಗಳು ತಯಾರಿಸಿದ ದೀಪಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ನಿಮ್ಮಂತೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಾವಲಂಭಿ ಬದುಕಿಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಅವರು ಕರೆ ಕೊಟ್ಟರು.
ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣ ಅಲಂಕಾರಿಕ ದೀಪಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಮುಂಗಡವಾಗಿ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲು ಈ ಮುಂದಿನ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 08427-212554 ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 9480806495 ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಲು ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.
ಎಸ್.ಬಿ.ಐ. ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ರೀತೇಶ್ಕಿಶೋರ್, ತಯಾರಿಸಿದ ಅಲಂಕಾರಿಕಾ ದೀಪಗಳನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸಿ ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧೀಕ್ಷಕರಾದ ಶೇಖಾನ್, ಸಹಾಯಕ ಅಧೀಕ್ಷಕರುಗಳಾದ ಬಿ. ಸುರೇಶ್, ಚನ್ನಪ್ಪ ಯಟಗಲ್, ಸಂಸ್ಥೆಯ ಜೈಲರ್ ಸಾಗರ ಪಾಟೀಲ್, ಶ್ರೀಮಂತಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್, ಅಶ್ವಿನಿ ಹಿರೇಮಠ, ಅವಿನಾಶ, ಖದೀರ್ ಕಾರಾಗೃಹದ ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.