ರಿಯಾದ್ : ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ ತುಮೈರ್ ನಲ್ಲಿ ದುಲ್ ಹಜ್ಜ್ ಚಂದ್ರದರ್ಶನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಕ್ಕಾದ ಹರಮೈನ್ ನ ಅಧಿಕೃತ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.



ಈ ಕುರಿತು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಜೂನ್ 16 ರಂದು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈದ್ ಉಲ್ ಅಧಾವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

BREAKING | The crescent moon has been sighted in Saudi Arabia. Dhul Hijjah 1445 (2024) has commenced. #Hajj #HaramainInfo pic.twitter.com/5HpkNjLTUV