ಶಮಿ ಸ್ತ್ರೀಲೋಲ; ಪುತ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇಲ್ಲ: ಮಾಜಿ ಪತ್ನಿ ಆರೋಪ
PC: PTI
ಹೊಸದಿಲ್ಲಿ: ಭಾರತ ತಂಡದ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಮೊಹ್ಮದ್ ಶಮಿ ಅವರ ಮಾಜಿ ಪತ್ನಿ ಹಸೀನ್ ಜಹಾನ್ ಅವರು ಶಮಿ ಬಗ್ಗೆ ನೀಡಿರುವ ಹೇಳಿಕೆಯ ಕಾರಣದಿಂದ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಶಮಿ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಮಗಳು ಆಯ್ರಾಳನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿಸಲು ಶಮಿ ಬಯಸಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಪತ್ನಿ ಆಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಪುತ್ರಿಯನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶಮಿಯನ್ನು ಸ್ತ್ರೀಲೋಲ ಎಂದು ಕರೆದಿರುವ ಹಸೀನ್ ಜಹಾನ್, ಮಕ್ಕಳಿಗಿಂತ ಶಮಿಗೆ ಪ್ರೇಯಸಿರೇ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿದ್ದರು ಹಾಗೂ ಆಯ್ರಾಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಡೆಗಣಿಸಿ, ಆಕೆಗೆ ಶಾಲಾಶಿಕ್ಷಣವನ್ನೂ ನೀಡದೇ ಪ್ರೇಯಸಿಯರಿಗೆ ದುಬಾರಿ ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
"ನನ್ನ ಮಗಳ ತಂದೆ ಕೋಟ್ಯಧಿಪತಿಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಸ್ತ್ರೀಲೋಲನಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಪ್ರೇಯಸಿಯರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆಕೆಯ ಜೀವನದ ಜತೆ ಆಟವಾಡಿದ. ಕೆಲ ಪ್ರೇಯಸಿಯರಿಗೆ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದರೂ, ಸ್ವಂತ ಮಗಳ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಆತನ ಬಳಿ ಹಣ ಇರಲಿಲ್ಲ" ಎಂದು ದೂರಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತದ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಮಗಳ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಸಿಕ 4 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸುವಂತೆ ಕೊಲ್ಕತ್ತಾ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನೀಡಿದ ತೀರ್ಪನ್ನು ಜಹಾನ್, "ಸುಧೀರ್ಘ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಸಂದ ಜಯ" ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.