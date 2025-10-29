ದಿಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರಗೊಂಡ ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯ: ಏರ್ ಪ್ಯುರಿಫೈಯರ್ ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಬೇಡಿಕೆ
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ | Photo Credit : freepik.com
ಹೊಸದಿಲ್ಲಿ,ಅ.29: ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಬಳಿಕ ದಿಲ್ಲಿ-ಎನ್ಸಿಆರ್ನಲ್ಲಿ ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯ ತೀವ್ರಗೊಂಡಿದ್ದು, ಏರ್ ಪ್ಯುರಿಫೈಯರ್ ಗಳ(ವಾಯು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಯಂತ್ರ) ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಖರೀದಿ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿರುವವರ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಮಹಾನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟೇ ಸಾಧಿಸಬೇಕಿರುವ ಏರ್ಪ್ಯುರಿಫೈಯರ್ ಗಳ ಮಾರಾಟವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿ ವಾಯು ಗುಣಮಟ್ಟವು ಹದಗೆಟ್ಟಾಗ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸುತ್ತದೆ.
ಕೇಂದ್ರ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಬುಧವಾರ ದಿಲ್ಲಿಯ ವಾಯು ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಸುಧಾರಣೆಯಾಗಿದ್ದರೂ ಅದಿನ್ನೂ ‘ಕಳಪೆ’ವರ್ಗದಲ್ಲಿಯೇ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದು,ಒಟ್ಟಾರೆ ವಾಯು ಗುಣಮಟ್ಟ ಸೂಚ್ಯಂಕವು(ಎಕ್ಯೂಐ) 273 ಆಗಿತ್ತು.
ಮಂಗಳವಾರ ಸಂಜೆ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗೆ ಎಕ್ಯೂಐ 294ರಷ್ಟಿದ್ದು, ಸೋಮವಾರದ 301ಕ್ಕಿಂತ ಅಲ್ಪ ಇಳಿಕೆ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು, ಗಾಳಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ಅತ್ಯಂತ ಕಳಪೆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿತ್ತು.
ಸುದ್ದಿಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಯುರೇಕಾ ಫೋರ್ಬ್ಸ್ ನ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಅನುರಾಗ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು,ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಮುನ್ನ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಆರಂಭದಿಂದ ಏರ್ ಪ್ಯುರಿಫೈರ್ ಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಏರ್ ಪ್ಯುರಿಫೈಯರ್ ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಫಿಲ್ಟರ್ ಗಳ ಜೀವಿತಾವಧಿ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಬಳಕೆದಾರರು ಅವುಗಳನ್ನು ಬದಲಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿಯೂ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬಗಳ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯ ಹೆಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಏರ್ ಪ್ಯುರಿಫೈಯರ್ ಗಳು ಮತ್ತು ಫಿಲ್ಟರ್ ಗಳ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಕೆಂಟ್ ಆರ್ಒ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಆಡಳಿತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಹೇಶ ಗುಪ್ತಾ ಅವರು, ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯ ಮಟ್ಟವು ಆತಂಕಕಾರಿಯಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದು,ಜನರು ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಏರ್ ಪ್ಯುರಿಫೈಯರ್ ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜನರು ಒಳಾಂಗಣ ವಾಯು ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗೃತರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಹಬ್ಬಗಳ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಇವುಗಳ ಮಾರಾಟವು ಶೇ.30ರಿಂದ ಶೇ.40ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ದಾಖಲಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೇಟಾ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಭಾರತದ ಏರ್ ಪ್ಯುರಿಫೈಯರ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ವಿತ್ತವರ್ಷ 2026 ಮತ್ತು 2033ರ ನಡುವೆ ಶೇ.12.23ರಷ್ಟು ಸಂಯುಕ್ತ ವಾರ್ಷಿಕ ವೃದ್ಧಿ ದರ(ಸಿಎಜಿಆರ್)ದೊಂದಿಗೆ ಬೆಳೆಯಲಿದೆ ಮತ್ತು 151.52 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಗಳಿಂದ 381.37ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವ ನೀರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ ಹೆಚ್ಚಳ, ಆರೋಗ್ಯ ಜಾಗ್ರತಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಮತ್ತು ತ್ವರಿತ ನಗರೀಕರಣ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ.