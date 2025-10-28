ಪಕ್ಷವಿರೋಧಿ ಚಟುವಟಿಕೆ: ಆರ್ಜೆಡಿಯ ಇಬ್ಬರು ಹಾಲಿ ಶಾಸಕರು ಸೇರಿ 27 ಮಂದಿಯ ಉಚ್ಚಾಟನೆ
ಇಂಡಿಯಾ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ಸಿಎಂ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ತೇಜಸ್ವಿ ಯಾದವ್ PC: x.com/BBCHindi
ಪಾಟ್ನಾ: ಇಬ್ಬರು ಹಾಲಿ ಶಾಸಕರು, ಹಲವು ಮಂದಿ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ರಿತು ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಪಕ್ಷ ವಿರೋಧಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಆರೋಪದಲ್ಲಿ 27 ಮುಖಂಡರನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜನತಾದಳ ಉಚ್ಚಾಟಿಸಿದೆ.
"ಪಕ್ಷ ವಿರೋಧಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಜೆಡಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸದಸ್ಯತ್ವದಿಂದ ಆರು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಇವರನ್ನು ಉಚ್ಚಾಟಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಆರ್ಜೆಡಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಂಗನಿ ಲಾಲ್ ಮಂಡಲ್ ಸೋಮವಾರ ಸಂಜೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹಾಲಿ ಶಾಸಕರಾದ ಚೋಟೇಲಾಲ್ ರಾಯ್ ಮತ್ತು ಮೊಹ್ಮದ್ ಕಮ್ರಾನ್ ಉಚ್ಚಾಟಿತರಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ರಾಯ್ ಅವರನ್ನು ಪಾರ್ಸಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಜೆಡಿಯು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದರೆ, ಗೋವಿಂದಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕಮ್ರಾನ್ ಅವರನ್ನು ಈ ಬಾರಿ ಕೈಬಿಡಲಾಗಿತ್ತು.
ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಾದ ರಾಮ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮಹಾತೊ, ಅನಿಲ್ ಸಹಾನಿ, ಸರೋಜ್ ಯಾದವ್, ಗಣೇಶ್ ಭಾರ್ತಿ ಹಾಗೂ ಅನಿಲ್ ಯಾದವ್ ಕೂಡಾ ಉಚ್ಚಾಟಿತರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ರಿತು ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಅವರು ಪಾರಿಹಾರ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆರ್ಜೆಡಿ ಅಧಿಕೃತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಕಣಕ್ಕೆ ಧುಮುಕಿದ್ದಾರೆ.
ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಸೋಮವಾರ ಸಂಜೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಲೈವ್ನಲ್ಲಿ, ಛತ್ ಪೂಜೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಇಂಡಿಯಾ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ಸಿಎಂ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ತೇಜಸ್ವಿ ಯಾದವ್, ಎಲ್ಲ ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿಯೇ ವಾಪಸ್ಸಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಛತ್ ಪೂಜೆಯ ವೇಳೆಗೆ ಬಿಹಾರದಿಂದ ಉದ್ಯೋಗ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಹೊರಹೋಗುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಆಶ್ವಾಸನೆ ನೀಡಿರು.